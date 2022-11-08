Kadın girişimcilere destek sürdürüyor

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi (GBB), KAGİDER ve Garanti BBVA iş birliğinde “Ticaretin Kadınları Platformu”nu büyütmek, belediyedeki ürün ve hizmet alımlarında yükleniciler arasındaki kadın girişimcilerin sayısını artırmak için protokol imzalandı.

Protokolle Büyükşehir Belediyesi, platformdaki kadın girişimci sayısını artırmak için yönlendirme yaparak, belediye içerisinde ürün ve hizmet alımlarında yükleniciler arasına daha fazla kadın girişimcinin dahil olması için ihaleleri, ticaretinkadinlari.com adlı internet adresinden de duyuracak. Ayrıca büyükşehir, platformun büyümesi için iletişim desteği de vermeyi amaçlıyor.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, KAGİDER Başkanı Emine Erdem ve Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Sibel Kaya’nın katılımıyla, Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu’nda düzenlenen imza töreni öncesinde yaptığı konuşmada, kadın çalışmaları çerçevesinde öncü olmanın getirdiği belli başlı sorumluluklarının olduğunu söyledi.

Bu konuda sürdürülebilirliğe büyük önem verdiklerini ifade eden Şahin, “Biz, yola çıktığımızda ileri demokrasinin STK’lar ile yapılacak iş birliğinden geçtiğini biliyorduk. Sivil toplumla yapılan işlerin sadece görünürde olması bir başarı hikayesinin yazılmasını beraberinde getirmez. Ayrıca kadın konusunun partiler üstü bir mesele olarak ele alınması gerekiyor. Kutuplaştırmadan, ayrıştırmadan kapsayıcı bir şekilde birlikte yol gidilmesi çok önemli. Bu platformdaki bütün kadın girişimcilerimizi kutluyorum. STK’ların nasıl içerik ürettiğini ve hikaye oluşturduğunu bizlere gösterdiniz. Çalışınca başarı elde edildiğini bizlere ve herkese kanıtladınız” dedi.

Şahin, tek kanatlı kuşun uçamayacağını dile getirerek, “Bu bir kalkınma modeli. Kadınsız demokrasi olmaz, kadınsız kalkınma olmaz. Kadına karşı ırkçılık çok kötü bir yaklaşımdır. Bu konuda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da çok net bir tavrı var. Biz, ‘Eğitimde ve sağlıkta önce kadın’ dedik. Sorunları çözme kapasitesini artırırken kadın konusu ilk ana başlıklarımızdan biri oldu. Günümüzde e ticaret ve dijital marketler büyüyor. Bu konuda ticaret alanında kadınlarımızın elini kuvvetlendirecek alt yapıyı oluşturacağız” şeklinde konuştu.

"Kadınların daha görünür olmasını amaçlıyoruz"

KAGİDER Başkanı Emine Erdem ise “Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ile uzun bir yolculuğumuz var. Bu yolculukta KAGİDEM’in çalışmalarına verilen destek başta olmak üzere ondan önceki süreçte kadının güçlendirilmesi ve ekonomide daha çok var olabilmesi için yapılan çalışmalar çok kıymetliydi. ticaretinkadınları.com portalı, iş dünyasında kadın iletişim ağı projesi çerçevesinde hayata geçirdiğimiz bir dijital platformdu. Aynı zamanda ulaşılabilir bir aplikasyonla oluşturduk. Bizim buradaki amacımız kadınların daha görünür olması. Bölgelerinde, şehirlerinde ve sektörlerinde varlık gösterebilmeleri. Onun ötesinde aslında sadece bunlar değil kamunu yerel yönetimin özel sektöründe ulaşabilir bir portalı hayata geçirdik. Biz burada güzel bir örneği yaşattığımıza inanıyorum. Kamu, özel sektör ve sivil toplum iş birliğinin bir simgesidir diye de düşünüyorum. Verdiğimiz desteğin çok kıymetli olduğunu vurgulamak isterim. TBB ve Gaziantep Büyükşehir Belediye başkanı olarak ve bir kadın olarak Başkan Fatma Şahin’in bizlere verdiği destek çok kıymetli” ifadelerini kullandı.

"Bu platforma Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin verdiği destek çok kıymetli

Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Sibel Kaya ise, kadınların güçlenmesini 4 başlıkta ele aldıklarına dikkati çekerek, “Kadın girişimciliğine verdiğimiz destekleri finanse ediyoruz o en kolayı. Finansman diye yola çıktık ama görüyoruz ki kadınların ihtiyacı sadece finansman değil, cesaretlendirilmesi, yoğun haber almaları ve seslerini duyurmaları da önem arz ediyor. Yola çıktığımızda kadınlara rol model olmamız için seslerini duyurmak için yarışmalar ve ekonomistler işleri daha da güçlendirip yürütebilmeleri için orta biçimde kadın girişim buluşmalarını harekete geçirmiştik. Sonrasında da Ticaretin Kadınları Platformu kadınların yeni pazarlara yeni müşterilere ulaşmaları ve özellikle kamunun özel sektörün ihalelerinde güçlü olmaları için gerçekten çok önemli bir platform. Bu KAGİDER iş birliğimizin yanında Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin verdiği destek çok kıymetli” diye konuştu.