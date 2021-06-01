Kadın girişimcilerden Model Fabrika’ya ziyaret

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Gaziantep Kadın Girişimciler Kurulu heyeti Gaziantep Yetkinlik ve Dijital Dönüşüm Merkezi’ni (Model Fabrika) ziyaret etti.

TOBB Gaziantep Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Ayşen Ahi ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Model Fabrika’yı ziyaret etti. Heyet, ziyaret sonrası Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, GSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ferhan Sağım, GSO Yönetim Kurulu Üyesi ve Model Fabrika Proje Sorumlusu Başar Küçükparmak, GSO Yönetim Kurulu Üyeleri Hakan Aslansoy ve Melike Yüksel ile bir araya geldi. Ziyaret kapsamında yapılan toplantıda Model Fabrika’nın sağladığı imkanlar ve eğitim fırsatlarından kadın girişimcilerin etkin şekilde yararlanabilmesi için yürütülecek çalışmalar değerlendirildi.

Model Fabrika’nın verimlilik ve dijitalleşme noktasında firmalara büyük ölçüde avantajlar sunduğunu ve rekabetçilikte daha ileriye taşıma konusunda yeni imkanlar sağladığını ifade eden GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, “Model Fabrikamızda yaptığı işi büyütmek isteyen ya da verimlilik ve dijitalleşme konusunda destek isteyen kadın girişimcilerimizin her zaman yanındayız. Firmalar için sağladığımız imkan ve avantajların tamamından kadın girişimcilerimiz de yararlanabilirler. Gaziantep Sanayi Odası olarak şehrimiz, bölgemiz ve dolayısıyla ülkemizdeki kadın girişimci sayısının artması için üzerimize düşeni yapmaya ve bu hedef doğrultusunda yaptığımız çalışmaları ve sağladığımız destekleri yeni projelerimizle geliştirmeye devam edeceğiz. TOBB Gaziantep Kadın Girişimciler Kurulu’na ziyaretleri ve kadın girişimciliğine yönelik çabalarından dolayı teşekkür ediyor, başarılarının devamını diliyorum” dedi.

Gaziantep Sanayi Odası ile iş birliği içerisinde kadınların üretim tarafında daha da güçlenmeleri için gayret gösterdiklerini ve bu hedef doğrultusunda çalışmalarını sürdürdüklerini belirten TOBB Gaziantep KGK Başkanı Ayşen Ahi de, “Gaziantep Sanayi Odamızın bünyesindeki Model Fabrika’nın kadın girişimcilerimize yönelik verimlilik ve dijitalleşme konularında eğitimler sağlayacak olmasından memnuniyet duyduk. Eğitimlerin yanı sıra Model Fabrika’nın üretim noktasında sağlayacağı avantajlardan da kadın girişimcilerimiz faydalanarak şirketlerini büyütebilirler. Şehrimizdeki kadın girişimci sayısı artıyor olsa da bunun hedeflediğimiz noktaya gelmesi için kurumlarımızla daha fazla iş birliği içerisinde olmak ve sunulan imkanları genişletmek zorundayız. Bu bağlamda Model Fabrika’yı çok etkileyici bulduk ve emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

Program kapsamında Model Fabrika’yı gezen heyet yetkililerden bilgi aldı. Eğitim Direktörü Yusuf Güler’in yalın üretim, dijital dönüşüm ve ürün geliştirme konularında Model Fabrika’da yürütülen çalışmalarla ilgili yaptığı sunumun ardından program sona erdi.