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Kaçakçılık operasyonu
Gaziantep’te kaçak tütün mamülleri ve makaron gerçekleştirilen nefes operasyonunda 10 kişi gözaltına alındı.
GAZİANTEP 06.07.2022, 13:39
Gaziantep’te kaçak tütün mamülleri ve makaron gerçekleştirilen nefes operasyonunda 10 kişi gözaltına alındı.
Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Daire Başkanlığı ve Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığımız koordinesinde Gaziantep Emniyet Müdürlüğü KOM Şubesi ekipleri tarafından tütün mamülleri ve makaron kaçakçılığı alanında faaliyet gösteren suç gruplarına yönelik nefes operasyonu gerçekleştirildi. Operasyonlarda 10 şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.
Ekipler yaptığı aramalarda ise 5 bin 90 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi.