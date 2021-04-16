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Kaçak 620 bin makaron ele geçirildi

Gaziantep’te gümrük kaçağı 620 bin makaron ele geçirilerek 2 şüpheli gözaltına alındı.

GAZİANTEP 16.04.2021, 09:35
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Kaçak 620 bin makaron ele geçirildi

Gaziantep’te gümrük kaçağı 620 bin makaron ele geçirilerek 2 şüpheli gözaltına alındı.

Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Esentepe Mahallesinde gümrük kaçağı makaron sattığı tespit edilen 2 şüpheli hakkında çalışma başlatıldı. Şüphelilerin ikametlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda 620 bin adet kaçak makaron ele geçirildi. Olayla ilgili H.K. ve M.D. isimli 2 şüpheli gözaltına alındı.

Şüpheliler hakkında yasal işlem başlatıldı.
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