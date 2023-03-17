Kablo hırsızları mahalle bekçilerine yakalandı

Gaziantep’te gece kablo hırsızlığı yapan 2 kişi, mahalle bekçilerinin dikkati sayesinde suçüstü yakalandı.

Olay, Şehitkamil ilçesi Belkıs Mahallesi’nde gece saatlerinde meydana geldi. 2 şüpheli bir kuruma ait kabloları çalarken mahalle bekçileri tarafından suçüstü yakalandı. Gözaltına alınan ve çok sayıda suç kaydı bulunduğu belirlenen M.D. ve Ö.F.D. isimli şüpheliler hakkında yasal işlem başlatıldı. Şüphelilerin yakalanma anı yaka kamerası ile saniye saniye görüntülendi.