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Kablo hırsızı yakalandı
Gaziantep’te organize sanayi bölgesinde bulunan bir trafodan kabloları keserek çalmaya çalışan F.P , polis ekiplerince suçüstü yakalandı.
GAZİANTEP 10.02.2021, 12:08
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Gaziantep’te organize sanayi bölgesinde bulunan bir trafodan kabloları keserek çalmaya çalışan F.P , polis ekiplerince suçüstü yakalandı.
Şehitkamil Emniyet Müdürlüğü ekiplerince organize sanayi bölgesinde bir trafodan kablo çalmaya çalışan F.P suçüstü yakalandı.Çaldığı kablolar ile yakalanan şahıs gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.