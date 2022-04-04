Kaan Projesi üniversite öğrencilerine tanıtıldı

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Oğuzeli Meslek Yüksekokulu Mülkiyet Koruma ve Güvenlik Bölümü Özel Güvenlik ve Koruma Programı öğrencileri, Öğr. Gör. Dr. Ercan Yücel’in koordinesinde Gaziantep Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen KAAN projesi tanıtım ve bilgi güncelleme etkinliğine katıldı.

Kaan Genel Kolluk Özel Güvenlik İş Birliği ve Entegrasyon Proje uygulaması hakkında bilgilendirme ve geliştirme etkinliği yapıldı. Gaziantep Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan etkinlikte, öğrenciler uygulayan kaynaktan bilgi edinerek, fiili uygulamalarda karşılaşılan sorunlar konusunda bilgilendirildi.

Yüksekokul Müdürü Prof. Dr. Memet Şahin, öğrencilerin saha ile barışık bir şekilde eğitim öğretimini tamamlamaları için bu tür etkinliklerin önemine değinerek, bu tür etkinliklerin devam etmesi temennisiyle Emniyet Genel Müdürlüğü ve Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne teşekkürlerini iletti.