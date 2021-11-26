Japon heyet İleri Biyolojik Arıtma Tesisi’ni gezdi

Gaziantep Büyükşehir Belediye (GBB) Başkanı Fatma Şahin’e, Japonya Dışişleri Bakanı Ödülü’nü takdim etmek için şehre gelen Büyükelçi Suzukı Kazuhıro’ya tören öncesi GBB Gaziantep Kanalizasyon ve Su İdaresi’ne (GASKİ) bağlı İleri Biyolojik Arıtma Tesisi’nin teknik tanıtımı yapıldı. Programda konuşan Başkan Şahin, Japonya ile olan dostluk ilişkisinin kısa süre zarfında turizme de yansıyacağını belirterek, “Japon turistler kültürel mirasa çok önem veriyor dolayısıyla Gaziantep’te bulunan antik kentler onlar için cazibe merkezi olacak” dedi.

Yaşanan göçler ve güçlü sanayisi nedeniyle hızlı bir nüfus artışı meydana gelen Gaziantep’te, mevcut atık su arıtma tesislerinin ağırlaşan yükünü hafifletmek için İller Bankası, GASKİ ve Japonya Uluslararası İş birliği Ajansı (JICA) ortaklığında hizmete alınan İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi’ne teknik gezi düzenlendi. Gezide Japonya Büyükelçisi Suzukı Kazuhıro’ya GBB Başkanı Fatma Şahin, Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç, JICA Türkiye Ofisi Başkanı Nobuhiro İkuro, İller Bankası Genel Müdür Yardımcısı Emrah Baydemir ve GASKİ Genel Müdürü Hüseyin Sönmezler eşlik etti, 120 dönüme kurulan ve Avrupa Birliği standartlarına uygun projelendirilen arıtma tesisinde incelemelerde bulunuldu.

Gaziantep’in, mevcut atıksu arıtma tesislerinin ihtiyaca karşılık verememesinden dolayı düğmeye basan Büyükşehir Belediyesi, bölgenin en büyüğü niteliğindeki “İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi”’nin inşaatını tamamladı, su alımına başladı. 2 milyon nüfuslu Gazi şehrin alt yapısına ilişkin birçok başarılı projeye imza atan GASKİ, 120 dönüme kurulan ve Avrupa Birliği standartlarına uygun projelendirilen arıtma tesisinde 200 bin metreküplük atık suyu arıtıyor. İller Bankası, GASKİ ve Japonya Uluslararası İş birliği Ajansı (JICA)’nın ortak yürüttüğü 100 milyon TL’lik proje, 1 milyon kişinin atık suyunu temizleyerek, tam kapasiteyle hizmet veriyor.

“ Japonya paydaşlarımız arasında ayrı bir öneme sahip”

Tesisin teknik tanıtımı öncesi konuşan Başkan Fatma Şahin, “Dostluk dediğiniz iyi günde kötü günde, hastalıkta sağlıkta bir ve beraber olmaktır. İşte biz Japonya’da tarih boyunca dostluğumuzu koruduk ve bugünlere kadar getirdik. Hepimiz zamanın ve mekânın şahitleriyiz. Japonya ile çok ortak noktamız var. Bugüne kadar Japonya ile yaşadığımız ortak sorunlara hep ortak çözümler üretmişiz. Aslında ben geçmişe baktığımda bunun en büyük göstergesinin iki ülkenin bayrağı olduğunu düşünüyorum. Bayrakların renk uyumu bizi birbirimize daha yakın kılıyor. Biz 2014 yılında Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevine geldiğimizde yaptığımız hedef çalışmalar vardı. Ama bunun yanında da dibimizde koca bir savaş ve kaos vardı. Bu savaşın sınır komşusu Gaziantep’ti. Biz tabi bu sürecin doğru yönetilmesi konusunda önemli adımlar attık. Fakat etkileri yıllar süren göçün bazı dezavantajlarını ortadan kaldırmak için paydaş desteğine ihtiyaç duyuldu. Bu paydaşlarımız arasında ayrı bir öneme sahip olan da Japonya idi. Sacır deresinde var olan koku daha öncelerinde bölgeyi çok olumsuz etkiliyordu. Oğuzeli, tarımdaki gücü ile önemli bir noktada yer alıyor. Bu nedenle başkan olduğumda yaptığım ilk icraat derenin temizlenerek bölgeye kötü koku salmasını engellemekti. Bunu başarmış olmak da benim için mutluluk verici. Bunların yanında Japonya Uluslararası İş birliği Ajansı ile enerji çalışmalarımızda mevcut. Biz bu dönemde dostumuzu tanıdık. Bize candan gelen ‘ben de varım’ diyen bir Japonya oldu. Japonya’ya ve halkına çok teşekkür ediyorum. Bu dostluk o kadar kuvvetli şekilde devam ediyor ki Gaziantep Ticaret Odamızla da bir araya gelip iki ülkenin ticari ilişkilerini nasıl geliştirebiliriz konusunda da istişarelerimiz oldu ve devam ediyor. Bu ilişkiler Gaziantep’i tanıtma konusunda da önemli avantajlar sağlıyor. Bizim zaten bir amacımız da Gaziantep’teki kültürel mirasları görünür kılmak. Japon turistlerin mutlaka görmek isteyeceği hazinelerimiz var. Bu ilişkiler beraberinde bunları da getiriyor. Büyük ölçekte de dünya barışına katkı sunuyor” dedi.

“Japonya’nın Gaziantep ile olan dostuluğu daha da gelişecek”

Teknik gezi öncesi açıklamada bulunan Japonya Büyükelçisi Suzukı Kazuhıro, İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi’nin hayata geçirilmesinde çaba sarf eden herkese gayretlerinden dolayı teşekkürlerini sunarak, “İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi, gelinen bu noktada birçok ihtiyacı karşılamıştır. Japonya olarak sığınmacıları konuk eden bölge halkının yükünü azaltmak için desteklerimizi vermeye devam edeceğiz. Bundan da büyük memnuniyet duyduğumuzun altını çizmek isterim. Dostluğumuzun nişanesi olacak bundan sonraki projeler, vasıtasıyla Japonya ile Gaziantep’in, Türkiye’nin dostluğu ilişkilerinin daha da gelişeceğine inanıyorum” ifadelerini kullandı.

“Yerel yönetimlerde altyapı geliştirme meselesi ayrı bir sorumluluktur”

JICA Türkiye Ofisi Başkanı Nobuhiro İkuro, şunları söyledi: “Yerel yönetimler altyapı projesi kapsamında gerçekleştirilen İleri Biyolojik Arıtma Tesisi’ni ziyaret etmek ve buradaki yapının son haline şahit olmak hakikaten beni mutlu etti. Her yerel yönetimde olduğu gibi Gaziantep’te de altyapı geliştirme meselesi ayrı bir sorumluluktur. Büyük bir mülteci akımının etkisiyle nüfusunun yaklaşık yüzde 20’si kadar mülteci kabul eden Gaziantep’te altyapı ihtiyacının iyileştirilmesi artmaktadır. Bu koşullar altında JICA 2015 yılından bu yana mülteci akımı sebebiyle sosyal altyapının geliştirilmesi için gerekli altyapı desteğini sağlamaktadır. Bu destekler ağırlıklı olarak su, kanalizasyon ve atık su yönetimi üzerinde yoğunlaşmaktadır.”

İller Bankası Genel Müdür Yardımcısı, Gaziantep’te yapılacak başka projelerin de sinyalini verdi

İleri Biyolojik Arıtma Tesisi’nin büyük ve verimli bir proje olduğunu anımsatarak konuşmasına başlayan İller Bankası Genel Müdür Yardımcısı Emrah Baydemir, “Atık su arıtma tesisi o kadar önemli bir ihtiyacı karşıladığı için tesisin yönetiminde bulunan GASKİ ekibine teşekkür ediyorum. Arıtma tesisinde hiçbir şekilde rahatsız edici bir koku duyumsamıyorsunuz. Gaziantep için çok önemli olan bir içme suyu arıtma tesisi daha hayata geçirme için yine ortak masa oluşturacağız. Ayrıca atık su arıtma tesislerinden çıkan çamurların bertaraf edilmesi için başka bir çalışmayı da yine beraber yürüteceğiz” şeklinde konuştu.

Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç, tesisin Sacır deresinin temiz akmasını sağladığını ve biyolojik yaşama canlılık kattığını aktardı, Sacır deresinin iki baraj gölünü beslediğinin altını çizdi. Bunun yanında ileri teknoloji sayesinde enerji tasarrufu sağladığını hatırlattı.

GASKİ Genel Müdürü Hüseyin Sönmezler, modern şehrin olmazsa olmazlarından bir tanesinin sağlıklı içme suyunun temini olduğunu kaydederek, “Temin edilen suyun havzadan alınarak kullanımının ardından kirlenmesi de ayrı bir problemdir. Bu yüzden kirlenen suyun arıtılarak temizlenmesi ve geri dönüştürülebilir hale kavuşması da ayrı bir öneme sahiptir. Bütün toplumlar içme suyunu temin edebilirler ancak medeni toplumlar temin ettikleri suyu, kirlenmişse alacağı ortama onu arıtarak verme durumu vardır. İşte bugün ziyaret ettiğimiz tesisinde amacı budur. Burada kirlenen suyumuzu arıtarak yeniden kazandırıyoruz. Gaziantep’in yılda 30 milyon metreküp ilave içme suyuna ihtiyacı oluyor. Tesislerimiz tam kapasite çalışmaya başladı. 15 yıl sonra planlanan işlerimizi meydana gelen göç trafiği nedeniyle hemen yapmamız gerekti. Bu noktada Japonya’nın desteği, gerçekten bizlere ilaç gibi geldi” diye konuştu.

Gezi sonrasında Başkan Şahin ve Büyükelçi Suzukı Kazuhıro ve diğer protokol üyeleri günün anısına fotoğraf çektirdi.