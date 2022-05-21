Jandarmanın kurduğu stant yoğun ilgi gördü

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve Gaziantep Valiliği tarafından düzenlenen “Gaziantep Gençlik ve Spor Festivalinde” gençlere ve çocuklara Jandarmanın faaliyetleri hakkında bilgi verdi.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı, Kadın ve Çocuk Kısım Amirliği ve Jandarma Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi tarafından “Gaziantep Gençlik ve Spor Festivalinde” vatandaşlar KADES ve Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) uygulamaları hakkında bilgilendirildi.

Festivalde, Jandarmanın kurduğu stant büyük ilgi görürken, emniyet ve asayiş görevleri ile devriye hizmetlerinde erken ikaz sağlayan uyuşturucu, iz takip, patlayıcı madde tespitinde kullanılan köpekler ile trafik hizmetlerinde etkin olarak kullanılan motosikletli asayiş timlerine vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.