Jandarmadan uyuşturucu operasyonu

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığınca bir adreste yapılan operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığınca Kaçakçılık ve Uyuşturucuyla Mücadeleye yönelik çalışmalarda Gaziantep’in İslahiye İlçesinde “Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti” suçunu işlediği tespit edilen 1 şüpheliye yönelik yapılan operasyonda, şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli şahsın ikametinde yapılan aramada, 1 kilo 100 gram bonzai, 1 kilo 500 gram esrar, 3 adet av tüfeği, 15 adet av tüfeği Fişeği ele geçirildi. Şüpheli şahıs hakkındaki adli işlemler devam ediyor.