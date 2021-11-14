Jandarmadan şehit ve gazi çocuklarına piknik

Gaziantep’te askerlerle piknikte bir araya gelen şehit ve gazi çocukları jandarma karakolunda düzenlenen piknikte unutulmaz bir gün yaşadı.

Şehitkamil İlçe Jandarma Komutanlığı ile Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Gaziantep Şubesi’nin organize ettiği piknik şehit ve gazi çocukları ile jandarmaları buluşturdu. Yamaçoba Jandarma Karakoluna misafir olan şehit ve gazi çocukları askerlerle birlikte piknik yaptı. İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Alper Efetürk’ün de katıldığı piknikte çocuklar doyasıya eğlendi.

Askerler çocuklara mangal yaparken konservatuar öğrencileri de söyledikleri şarkılarla şehit ve gazi çocuklarına unutulmaz bir gün yaşattı. Bir şehit kızının babasının silah arkadaşıyla piknikte buluşması duygusal anlar yaşattı.

Dernek Genel Sekreteri Hasan Önde Ağca, pikniğin sonunda Komutan Efetürk’e şehit yakınları adına ay yıldızlı bayrak plaketi taktim etti.