Jandarma uyuşturucu ve silah kaçakçılarına göz açtırmıyor

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri İslahiye İlçesi Kazıklı Mahallesi bölgesinde 12 kg Reçine Esrar ve 9 bin 808 adet uyuşturucu Captagon hapı ele geçirdi.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığınca İslahiye İlçesi Kazıklı Mahallesi bölgesinde 12 kg Reçine Esrar ve 9 bin 808 adet uyuşturucu Captagon hapı ele geçirdi.

Jandarmadan silah operasyonu

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ayrıca Mavikent Mahallesinde bir şahsın evinde yaptığı aramada, 3 adet tabanca ve 25 adet mermi ele geçirdi.