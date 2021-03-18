Jandarma şehit ailelerini unutmadı

Gaziantep’in Araban ilçesinde, İlçe Jandarma Komutanlığı, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü’nde ilçe merkezi ve kırsalındaki şehit ailelerini ziyaret etti.

Araban İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Teğmen Kadir Gökhan Bakan, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü’nde ilçe merkezi ve kırsalındaki şehit mezarları ve ailelerini de evlerinde ziyaret etti.

Araban İlçe Jandarma Komutanı Bakan, şehitleri toprağa değil, yüreklerine gömdüklerini söyledi.

Araban İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından organize edilen şehit aileleri ziyaretinde, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Teğmen Kadir Gökhan Bakan’a İlçe Emniyet Amir Vekili Komiser Yardımcısı Ömer Ayabakan, Araban İlçesi Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) Müdürü Orhan Behcet eşlik etti.

Şehit aileleri ise, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü’nde kendilerini yalnız bırakmayan protokole teşekkür etti.