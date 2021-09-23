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Jandarma kaçakçılara göz açtırmıyor

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı Şahinbey ilçesinde yabancı uyruklu bir şahsa ait işyerinde yaptığı aramada gümrük kaçağı 402 adet kutu ilaç, 60 paket kaçak sigara ve 8 kilogram kaçak nargile tütünü ele geçirdi.

GAZİANTEP 23.09.2021, 18:17
Jandarma kaçakçılara göz açtırmıyor

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı Şahinbey ilçesinde yabancı uyruklu bir şahsa ait işyerinde yaptığı aramada gümrük kaçağı 402 adet kutu ilaç, 60 paket kaçak sigara ve 8 kilogram kaçak nargile tütünü ele geçirdi.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılara yönelik yaptıkları operasyonlara hız kesmeden devam ediyor. Ekipler, 2 gün önce Şahinbey İlçesinde yabancı uyruklu bir şahsa ait işyerinde yaptıkları aramalar sonucu aramada gümrük kaçağı 402 adet kutu ilaç, 60 paket kaçak sigara ve 8 kilogram kaçak nargile tütünü ele geçirdi. Ekipler, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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