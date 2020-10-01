İtfaiye erlerine baklava dopingi
GAZİANTEP’İN ARABAN İLÇESİ BELEDİYE BAŞKANI HASAN DOĞRU, 25 EYLÜL 1 EKİM İTFAİYE HAFTASI MÜNASEBETİYLE ZİYARET ETTİĞİ İTFAİYECİLERE BAKLAVA İKRAM ETTİ.
Gaziantep’in Araban ilçesi Belediye Başkanı Hasan Doğru, 25 Eylül 1 Ekim İtfaiye Haftası münasebetiyle ziyaret ettiği itfaiye erlerine baklava ikram etti.
Araban ilçesi Belediye Başkanı Hasan Doğru, itfaiye ekiplerini ziyaret ederek, İtfaiye Haftası’nı kutladı. Birim amiri ve nöbetçi itfaiye ekiplerine baklava ikram eden Başkan Doğru, "İtfaiye Haftası münasebetiyle Gaziantep Büyükşehir Belediyemizin ilçemizde görev yapan itfaiye birimini ziyaret ederek birim amiri ve nöbetçi vardiyadaki personelimizle bir araya gelip baklava ikramında bulunduk.Vatandaşlarımızın canını ve malını koruyan çalışma arkadaşlarımızın haftasını kutluyor, afetsiz ve yangınsız günler diliyorum" dedi.
Ziyaret ve ikram nedeniyle memnuniyetini dile getiren itfaiye erleri ise ziyaret nedeniyle Doğru’ya teşekkür etti.
MSB: "Şehitlerimizin kanının yerde bırakılmayacağı inancıyla Ermenistan’ın kalleşçe saldırısında şehit olan Azerbaycan Türkü kardeşlerimize Allah’tan rahmet, tüm Azerbaycan halkına başsağlığı dileriz."
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