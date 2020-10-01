İtfaiye erlerine baklava dopingi

Gaziantep’in Araban ilçesi Belediye Başkanı Hasan Doğru, 25 Eylül 1 Ekim İtfaiye Haftası münasebetiyle ziyaret ettiği itfaiye erlerine baklava ikram etti.

Araban ilçesi Belediye Başkanı Hasan Doğru, itfaiye ekiplerini ziyaret ederek, İtfaiye Haftası’nı kutladı. Birim amiri ve nöbetçi itfaiye ekiplerine baklava ikram eden Başkan Doğru, "İtfaiye Haftası münasebetiyle Gaziantep Büyükşehir Belediyemizin ilçemizde görev yapan itfaiye birimini ziyaret ederek birim amiri ve nöbetçi vardiyadaki personelimizle bir araya gelip baklava ikramında bulunduk.Vatandaşlarımızın canını ve malını koruyan çalışma arkadaşlarımızın haftasını kutluyor, afetsiz ve yangınsız günler diliyorum" dedi.

Ziyaret ve ikram nedeniyle memnuniyetini dile getiren itfaiye erleri ise ziyaret nedeniyle Doğru’ya teşekkür etti.