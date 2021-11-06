banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
HDP'li il yöneticileri gözaltında!
HDP'li il yöneticileri gözaltında!
Altın fiyatları yine uçtu!
Altın fiyatları yine uçtu!
Galatarasay ağır yara aldı!
Galatarasay ağır yara aldı!
Mesut Özil Fenerbahçe'den ayrılacak mı?
Mesut Özil Fenerbahçe'den ayrılacak mı?

İstanbul’da Araban’da yetişen tarım ürünleri tanıtılıyor

Gaziantep’in Araban ilçesine ait tarım ürünleri Gaziantep Dernekler Federasyonu tarafından İstanbul Maltepe’de düzenlenen “Gaziantep Tanıtım Günleri’’ etkinlik alanında tanıtılıyor.

GAZİANTEP 06.11.2021, 11:18
İstanbul’da Araban’da yetişen tarım ürünleri tanıtılıyor

Gaziantep’in Araban ilçesine ait tarım ürünleri Gaziantep Dernekler Federasyonu tarafından İstanbul Maltepe’de düzenlenen “Gaziantep Tanıtım Günleri’’ etkinlik alanında tanıtılıyor.

Gaziantep Dernekler Federasyonu tarafından İstanbul Maltepe’de düzenlenen “Gaziantep Tanıtım Günleri’’ etkinliğinde Araban hem tarım ürünleriyle hem de kültürüyle İstanbullulara tanıtılıyor. Araban sarımsağı, Araban firiği ve birbirinden farklı onlarca tarım ürünlerinin tanıtıldığı etkinlik hakkında açıklamalarda bulunan Araban Belediye Başkanı Hasan Doğru, “ Gaziantep Dernekler Federasyonu tarafından İstanbul Maltepe’de düzenlenen “Gaziantep Tanıtım Günleri’’ etkinliğine katıldık. Etkinlik alanında kurduğumuz stanta ziyaretçilerimiz yoğun ilgi gösteriyor. Ziyaretçilerimize UNESCO tarafından tescillenen ve Gaziantep mutfağının vazgeçilmez lezzetlerinden olan Araban sarımsağını, Araban firiğini tanıtıyoruz. Araban sarımsağımız tadı, aroması ve yapısıyla özgün olması nedeniyle ünü ülke sınırlarını aşıyor. Aynı zamanda Araban’da ürettiğimiz sarımsaklarla Türkiye’nin sarımsak ihtiyacının yüzde 35’inin karşılıyoruz. Yine firik pilavı olarak damakları lezzetlendiren, diyabet hastalarına iyi gelen, gelişim çağındaki çocukların gelişimine fayda sağlayan Araban firiğimizide Orta Doğu’ya ihraç ediyoruz. Ziyaretçilerimize araban firiği ikramında bulunuyoruz. Ayrıca gazeteci Mahmut Bazlama tarafından hazırlanan ilçemizdeki tarım ürünlerinin tanıtıldığı, ilçemizin tarihi ile kültürünün aktarıldığı kitapları da ziyaretçilerimize armağan ediyoruz” dedi.

“ Araban’ın tanıtılması için her etkinlikte yer almaya devam edeceğiz”

Araban’ın tanıtılması için düzenlenen her etkinlikte yer alacaklarını ifade eden Doğru, “ İlçemizde yetişen tarım ürünlerinin ve ilçemizin tarihi ile kültürünün tanıtılması için düzenlenen her etkinlikte yer almaya devam edeceğiz. İlk defa katıldığımız bu etkinlikte ziyaretçilerimiz sarımsağımıza, firiğimize, tarihimize ve kültürümüze yoğun ilgi gösterdi. Araban Belediyesi olarak Araban Ovamızın verimli topraklarında yetişen tüm tarım ürünlerimizin tanıtımı için bundan sonra her etkinlikte stant kurup tanıtım yapmaya devam edeceğiz’’ diye konuştu.

Alanda kurulan 60 stantta, Gastronomi kenti Gaziantep’in kuru patlıcanı, kuru biberi, çeşitli baharatları, Antepfıstığı, Antep cevizli sucuğu, şerbetler ve 100’ün üzerinde yemek yer alıyor. 7 Kasım’a kadar sürecek etkinlikte, Arabanlı ses sanatçısı Murat Çelik ile birlikte yöresel sanatçılar da Gaziantep’in ezgilerini seslendirerek etkinliğe renk katıyor.

Yorumlar (0)
15°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 12 30
2. Hatayspor 12 23
3. Konyaspor 12 23
4. Galatasaray 12 21
5. Alanyaspor 12 21
6. Beşiktaş 12 20
7. Fenerbahçe 12 20
8. Karagümrük 12 19
9. Başakşehir 12 18
10. Adana Demirspor 12 16
11. Altay 12 16
12. Gaziantep FK 12 15
13. Kayserispor 12 15
14. Antalyaspor 12 15
15. Sivasspor 12 13
16. Öznur Kablo Yeni Malatya 12 12
17. Giresunspor 12 10
18. Kasımpaşa 12 9
19. Göztepe 12 9
20. Rizespor 12 7
Takımlar O P
1. Ankaragücü 12 27
2. Ümraniye 12 27
3. Eyüpspor 12 26
4. Bandırmaspor 12 22
5. Erzurumspor 11 22
6. Kocaelispor 11 20
7. Tuzlaspor 11 17
8. İstanbulspor 11 16
9. Samsunspor 11 15
10. Adanaspor 12 15
11. Bursaspor 11 14
12. Gençlerbirliği 11 14
13. Boluspor 11 13
14. Denizlispor 11 11
15. Menemenspor 11 11
16. Ankara Keçiörengücü 11 10
17. Manisa FK 12 10
18. Altınordu 12 10
19. Balıkesirspor 11 6
Takımlar O P
1. Chelsea 11 26
2. Man City 11 23
3. West Ham 11 23
4. Liverpool 11 22
5. Arsenal 11 20
6. M. United 11 17
7. Brighton 11 17
8. Wolverhampton 11 16
9. Tottenham 11 16
10. Crystal Palace 11 15
11. Everton 11 15
12. Leicester City 11 15
13. Southampton 11 14
14. Brentford 11 12
15. Leeds United 11 11
16. Aston Villa 11 10
17. Watford 11 10
18. Burnley 11 8
19. Newcastle 11 5
20. Norwich City 11 5
Takımlar O P
1. Real Sociedad 13 28
2. Real Madrid 12 27
3. Sevilla 12 27
4. Atletico Madrid 12 23
5. Real Betis 13 21
6. Rayo Vallecano 13 20
7. Osasuna 13 19
8. Athletic Bilbao 12 18
9. Barcelona 12 17
10. Valencia 13 17
11. Espanyol 13 17
12. Villarreal 12 15
13. Mallorca 13 15
14. Deportivo Alaves 12 13
15. Celta de Vigo 13 12
16. Cádiz 13 12
17. Granada 12 11
18. Elche 13 11
19. Levante 13 6
20. Getafe 13 6