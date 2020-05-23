Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 15°
parçalı bulutlu
GENEL GÜNCEL EKONOMİ İŞ DÜNYASI EKOVİTRİN TV Ekovitrin ARŞİV LOJİSTİK OTOVİTRİN POLİTİKA SAĞLIK TURİZM DÜNYA
BİST
103024
ALTIN
380.448
DOLAR
6.8109
STERLİN
8.2942
EURO
7.4186

İşsiz gençten örnek davranış

Gaziantep’te yaşayan ve işsiz olan 26 yaşındaki Fırat Arslan, işlem yaptığı banka ATM'sinde bulduğu 5 bin lirayı sahibini bulamayınca hiç düşünmeden bankaya teslim etti.

İşsiz gençten örnek davranış

Gaziantep’te yaşayan ve işsiz olan 26 yaşındaki Fırat Arslan, işlem yaptığı banka ATM'sinde bulduğu 5 bin lirayı sahibini bulamayınca hiç düşünmeden bankaya teslim etti.

23 Mayıs 2020 Cumartesi 12:03
2011 Okunma
İşsiz gençten örnek davranış

Edinilen bilgiye göre, Şahinbey ilçesi Akyol Mahallesi'ndeki bir bankaya ait ATM'ye giden 26 yaşındaki Fırat Arslan, ATM'de işlem yapmak isterken para haznesinde yatırılmamış 5 bin lirayı aşkın para buldu. Parayı bulduktan sonra bir süre etrafına bakınan Fırat Arslan, paranın kendisinden hemen önce ATM'de işlem yapan yaşlı bir vatandaşa ait olduğunu fark etti.

Bir süre paranın sahibi olan yaşlı vatandaşı arayan ama bulamayan Arslan, ATM'nin bağlı olduğu şube korona virüs salgını nedeniyle kapalı olduğu için parayı bir polis memuruna götürdü. Polis memurunun parayı ya karakola ya da banka şubesine teslim etmesi gerektiğini söylemesinin ardından örnek bir davranışta bulunan Arslan, parayı bankanın merkez şubesine götürerek makbuzla teslim etti. Parayı teslim alan banka çalışanlarının ise paranın sahibinin tespit edilmesi için ATM kayıtlarını incelemeye başladıkları öğrenildi.

"Hiç düşünmeden parayı teslim ettim"
Yaşanan olayı anlatan duyarlı vatandaş Fırat Arslan, "Ben iki gün önce ATM'den para yatıracaktım. ATM sırasında beklerken önümde bir amca vardı. Amca para yatırmaya çalışmış ama galiba yatıramamış. Yatırdım sanıp işlemi sona ermeden ATM'yi bırakıp gitmiş. Sonra işlem sırası bana geldiğinde ATM'nin para haznesinde yüklü bir miktarda para vardı. Parayı alıp saydım 5 bin 150 liraydı. Amcayı aradım ama bulamadım. Bulamayınca yakınlarda bir polisin yanında gittim. O da bana parayı karakola yada banka şubesine teslim etmem gerektiğini söyledi. Sonrasında banka şubesini aradım ve onlarda ertesi gün parayı şubeye getirebileceğimi söyledi. Ben de ertesi gün şubeye gidip parayı makbuz karşılığı teslim ettim. Ben işsizim. Hiç düşünmeden böyle bir şey yaptım çünkü o para benim değildi. Yani bu zorlu süreçte o adam belki de çok zorlu şartlarda biriktirmişti, belki de bir ihtiyacını gideriyordu bu parayla. O yüzden hemen alıp teslim etmek istedim" dedi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Başkan Tahmazoğlu Müzeler Haftası kutladı
Başkan Tahmazoğlu Müzeler Haftası kutladı
GTB başkanları Ramazan Bayramını kutladı
GTB başkanları Ramazan Bayramını kutladı
Nöbetçi akaryakıt istasyonu uygulamasına tepki
Nöbetçi akaryakıt istasyonu uygulamasına tepki
GAÜN Hastanesi’nde hemşirelere karanfil dağıtıldı
GAÜN Hastanesi’nde hemşirelere karanfil dağıtıldı
Çiftçilere sağlanan fideler toprakla buluştu
Çiftçilere sağlanan fideler toprakla buluştu
MÜSİAD’dan iş dünyasına veresiye defteri çağrısı
MÜSİAD’dan iş dünyasına veresiye defteri çağrısı
Atatürk portrelerinden oluşan sanal sergi büyük ilgi gördü
Atatürk portrelerinden oluşan sanal sergi büyük ilgi gördü
Gaziantep’te bıçaklı kavga: 1 ölü
Gaziantep’te bıçaklı kavga: 1 ölü
Esrarengiz hayırsever veresiye borçlarını kapattı
Esrarengiz hayırsever veresiye borçlarını kapattı
Büyükşehir dijital ortamda Ramazan programlarına başladı
Büyükşehir dijital ortamda Ramazan programlarına başladı
Kaymakam Mutlu esnaf denetimlerine katıldı
Kaymakam Mutlu esnaf denetimlerine katıldı
Başkan Şahin yol çalışmalarını inceledi
Başkan Şahin yol çalışmalarını inceledi
GKV’li minik şairlerin şiirleri derece yaptı
GKV’li minik şairlerin şiirleri derece yaptı
Şehitkamil’de hijyen seferberliği
Şehitkamil’de hijyen seferberliği
GSO’dan YEKDEM çağrısı
GSO’dan YEKDEM çağrısı
Site sakinlerine balkondan konser verdi
Site sakinlerine balkondan konser verdi
Büyükşehir çiftçiye yönelik dev desteğini sürdürüyor
Büyükşehir çiftçiye yönelik dev desteğini sürdürüyor
Fatma Şahin’den 23 Nisan mesajı
Fatma Şahin’den 23 Nisan mesajı
SANKO Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Dağlı’dan 23 Nisan mesajı
SANKO Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Dağlı’dan 23 Nisan mesajı
Sağlık-Sen şiddet yasasından memnun
Sağlık-Sen şiddet yasasından memnun

banner371

banner363

banner380

banner381

banner376

banner361

banner372

banner382

Galeriler Videolar Yazarlar Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Ekovitrin

    FABRİKALAR CAD. NO.1 D.2 BEŞYOL-FLORYA/İSTANBUL

    0212 426 88 00 pbx

    Copyright © by ekovitrin.com / haber@ekovitrin.com

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim