İspirdoğan’dan şiir kitabı

Eğitimci-şair Ahmet İspirdoğan’ın, “Özlemekten Öte” isimli şiir kitabı okuyucuyla buluştu.

Uzun yıllar Milli Eğitim Bakanlığı’nda matematik öğretmeni ve idareci olarak görev yapan şair Ahmet İspirdoğan’ın şiir tutkusu ise lise yıllarına dayanıyor. Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde yaşayan İspirdoğan, gençlik yıllarından bu yana yazdığı şiirlerini, “Özlemekten Öte” isimli kitapta topladı. İlk şiir kitabını çıkarmanın heyecanını ve mutluluğunu yaşayan eğitimci-şair Ahmet İspirdoğan şiirlerinin temasında sevgi, sosyal yaşam, eleştiri, memleket sevgisi ve anılarına yer veriyor. Geçtiğimiz yıllarda Milli Eğitim’den emekli olduktan sonra şiire daha fazla zaman ayırmaya başlayan şair Ahmet İspirdoğan, kitabın gördüğü ilgiden memnun olduğunu belirterek, okuyucularına teşekkür etti.