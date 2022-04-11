banner528

banner549

banner550

banner527

banner548

banner547

banner526

banner420

Son Dakika
Can Bartu'nun vefatının 3. yıl dönümü
Can Bartu'nun vefatının 3. yıl dönümü
Brent petrol 100 doların altında
Brent petrol 100 doların altında
UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Çeyrek Final heyecanı devam ediyor
UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Çeyrek Final heyecanı devam ediyor
İçmediği sigaraların koleksiyonunu yapıyor
İçmediği sigaraların koleksiyonunu yapıyor

İSO ve GSO iş birliğinde “Sanayiden Sanayiye” platformu hayata geçirildi

İstanbul Sanayi Odası (İSO) ve Gaziantep Sanayi Odası (GSO) iş birliğinde Türk sanayisinin tedarik ağının güçlendirilmesine katkı sağlamak amacıyla, “Sanayiden Sanayiye Platformu” kuruldu.

GAZİANTEP 11.04.2022, 10:35
İSO ve GSO iş birliğinde “Sanayiden Sanayiye” platformu hayata geçirildi

İstanbul Sanayi Odası (İSO) ve Gaziantep Sanayi Odası (GSO) iş birliğinde Türk sanayisinin tedarik ağının güçlendirilmesine katkı sağlamak amacıyla, “Sanayiden Sanayiye Platformu” kuruldu.

İstanbul ve Gaziantep’te faaliyet gösteren sanayicilerin birbirlerinin üretim faaliyetlerinden haberdar olması ve karşılıklı ticaretin geliştirilmesi amacıyla kurulan platform sayesinde, firmalar ihtiyaç duydukları hammadde, yarı mamul ve nihai ürünleri İSO ve GSO güvencesinde yerel pazarlardan tedarik etme fırsatı yakalayacak. Ayrıca, “Sanayide İş birliği Zamanı” sloganı ile firmalara Türkiye’nin sanayisinde kullanılacak birçok veri hizmete sunulmuş olacak, İstanbul ve Gaziantep’in sanayicileri 25 binden fazla firma bilgisi ile büyük verilere erişebilecek.

“Bugüne dek iki oda arasında yapılmış ilk ve tek uygulama”

İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan yaptığı değerlendirmede, “Bundan üç yıl önce, Ekim 2019’da Gaziantep’i ziyaretimiz sırasında odalarımız arasında iş birliklerini geliştirmek amacıyla bir protokol imzalamış, gönül kardeşliğini kağıt üzerinde de resmileştirmiştik. Daha o tarihte iki şehrin sanayicilerinin birbirleriyle iş yapmalarını artırmak için bir platform oluşturulmasını konuşmuştuk. Bunun da ilk adımını geçen yıl kasım ayında attık ve İSO Meclisinde konuk ettiğimiz Gaziantepli sanayicilerimiz ile bu platformun kurulması protokolünü imzaladık. İşte bu iş birliğinin sonucu olarak profesyonel ekiplerimizin ortak çalışması sonucunda, iki odanın üyelerinin kapasite raporlarındaki üretim ve hammadde bilgilerini esas alan, çeşitli kriterlere göre arama yapılıp firma bilgilerine ulaşılabilen web tabanlı bir yazılım platformunu bu ay itibarı ile fiilen hayata geçirdik” dedi.

Projenin üretim ve ticaretin gelişmesine önemli katkılarda bulanacağının altını çizen Bahçıvan, “Sanayiden Sanayiye adını verdiğimiz ve https://sanayidensanayiye.com/ web adresinden ziyaret edilebilecek olan bu platform, bugüne dek iki oda arasında yapılmış tek uygulama. Gaziantepli sanayicilerimizle birlikte oluşturduğumuz bu web tabanlı iş birliği platformu sayesinde üyelerimizin birbirlerini tanıyarak, ticaret ve iş birliği imkanlarını artıracaklarına gönülden inanıyorum. Bu platformun odalarımız ve iş dünyamız için hayırlı olmasını dilerim” şeklinde konuştu.

“Firmalar birbirlerinin potansiyellerini görerek profesyonel iş birlikleri kurabilecek”

Platform oluşturulurken İSO ve GSO’ya kayıtlı firmaların kapasite raporlarında yer alan temel verilerin esas alınarak bir bilgi veri tabanı oluşturulduğunu dile getiren GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, “Web sitesini ziyaret eden kullanıcılar, yapmış oldukları arama sonuçlarına göre belirledikleri firmalarla doğrudan iletişime geçebilecek” dedi.

İki Oda arasında güçlü bağların olduğunu ve bu birlikteliği geliştirmek üzere daha önce iş birliği protokolü imzaladıklarını aktaran Ünverdi, “Bu protokol çerçevesinde eğitim, kongre gibi etkinlikler, bilgi ve deneyim paylaşımları var. Bunun yanı sıra ekonomi, ticaret ve sanayiye yönelik hazırlanacak araştırmalara ilişkin çalışmalar yürüteceğiz. Bu güzide çalışmada da amacımız sanayicilerimizi ortak bir platformda buluşturarak üretim ve ihracatı arttırmak. Bu sayede potansiyellerimizin farkına vararak, yeni iş birlikleri ile sanayimizi geliştirebilir, hedeflerimize daha hızlı ulaşabiliriz” ifadelerini kullandı.

Ücretsiz sunulacak platform hizmetlerini, İSO ve GSO’ya üye olmayan firmaların da kullanabileceğini kaydeden Ünverdi, “Ülkemizde ilk olan ve önümüzdeki süreçte öncü olacak bu projenin iki sanayi kentimize ve ülkemize hayırlı olmasını diler, emeği geçen herkese teşekkür ederim” diye konuştu.

Sanayiden Sanayiye Platformu nedir

Sanayiden Sanayiye Platformu ile İSO ve GSO üyesi firmaların ürettikleri ürünler ve ürünlerinde kullandıkları hammaddelerin bilgileri bu platforma aktarılıyor. Sanayiden Sanayiye web sitesi aracılığıyla da firmalar arama yaparak bu verilere ulaşabilecek. Örneğin, İstanbul firmaları sisteme giriş yapıp NACE kodu veya ürün adı üzerinden arama yaparak Gaziantep’te ilgili ürünü üreten firmaların sayısını görebilecek ve o firmaların profil sayfasına giderek firmanın iletişim bilgilerine erişebilecek.

Yorumlar (0)
banner552
Namaz Vakti 11 Nisan 2022
İmsak 04:55
Güneş 06:25
Öğle 13:10
İkindi 16:50
Akşam 19:46
Yatsı 21:10
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 32 72
2. Fenerbahçe 32 59
3. Konyaspor 32 58
4. Başakşehir 32 53
5. Adana Demirspor 32 52
6. Alanyaspor 32 52
7. Beşiktaş 32 50
8. Hatayspor 31 48
9. Karagümrük 32 46
10. Antalyaspor 31 44
11. Kasımpaşa 32 41
12. Sivasspor 32 41
13. Gaziantep FK 32 41
14. Galatasaray 32 41
15. Kayserispor 32 41
16. Giresunspor 32 39
17. Altay 32 29
18. Rizespor 32 29
19. Göztepe 32 27
20. Ö.K Yeni Malatya 32 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 30 60
2. Ümraniye 30 57
3. Bandırmaspor 30 55
4. İstanbulspor 29 51
5. Eyüpspor 29 49
6. Erzurumspor 29 47
7. Manisa Futbol Kulübü 30 43
8. Samsunspor 29 42
9. Adanaspor 30 41
10. Tuzlaspor 29 38
11. Keçiörengücü 29 38
12. Gençlerbirliği 29 38
13. Boluspor 29 35
14. Menemen Belediyespor 29 35
15. Altınordu 29 34
16. Denizlispor 29 33
17. Kocaelispor 29 33
18. Bursaspor 29 31
19. Balıkesirspor 29 11
Takımlar O P
1. M.City 31 74
2. Liverpool 31 73
3. Chelsea 30 62
4. Tottenham 31 57
5. Arsenal 30 54
6. West Ham United 32 51
7. M. United 31 51
8. Wolverhampton Wanderers 32 49
9. Leicester City 29 40
10. Crystal Palace 31 37
11. Brighton 31 37
12. Aston Villa 31 36
13. Brentford 32 36
14. Southampton 31 36
15. Newcastle 31 34
16. Leeds United 32 33
17. Everton 30 28
18. Burnley 30 24
19. Watford 31 22
20. Norwich City 31 21
Takımlar O P
1. Real Madrid 31 72
2. Barcelona 30 60
3. Sevilla 31 60
4. Atletico Madrid 31 57
5. Real Betis 31 56
6. Real Sociedad 31 54
7. Villarreal 31 46
8. Athletic Bilbao 31 45
9. Valencia 30 41
10. Osasuna 31 41
11. Espanyol 31 39
12. Celta Vigo 31 36
13. Rayo Vallecano 29 33
14. Getafe 31 32
15. Elche 31 32
16. Granada 31 29
17. Mallorca 31 29
18. Cadiz 31 28
19. Levante 31 22
20. Deportivo Alaves 31 22
parçalı bulutlu