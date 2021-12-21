İslahiye’ye altyapısını güçlendirecek yeni tesis

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Gaziantep Su ve Kanalizasyon İdaresi (GASKİ) tarafından yapımına başlanılan İslahiye Atık Su Arıtma Tesisi, tamamlandığında 51 bin kişinin atık suyunun arıtımını sağlayacak.

Gelecek nesillere yaşanır bir dünya bırakmak, Gazi şehrin kaynaklarını korumak için çalışmalar yapan Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, modern, çevreci yatırımlarını sürdürüyor. Bu kapsamda GASKİ, İslahiye ilçesinin altyapısını güçlendirmek ve suyunu korumak amacıyla, İslahiye Atık Su Arıtma Tesisi’nin temellerini atarak inşaatına başladı. 22 bin metrekare alana kurulacak 36 milyon lira bütçeli tesisin inşaatı tamamlandığında, ilçeye bağlı Altınüzüm, Yeşilyurt, Boğaziçi bölgelerinde hizmet verecek.

Tesisin 2023 yılının sonunda tamamlanarak işletmeye alınması planlanıyor. Tesisin şu ana kadar betonarme imalatların yüzde 80’i tamamlanarak, mekanik ve elektrik imalatlara geçildi.