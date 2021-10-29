İslahiye’de 29 Ekim coşkusu

Gaziantep’in İslahiye ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Başramı coşkuyla kutlandı.

Cumhuriyet’in kuruluşunun 98’ncı yılı kutlama töreni ilçedeki Demokrasi Meydanı’nda düzenlendi. Törene, İslahiye Kaymakamı Mustafa Anteplioğlu, 106’ncı Topçu Alayıve Garnizon Komutanı Topçu Albay Rızvan Çipe , Belediye Başkanı Kemal Vural, , İlçe Emniyet Müdürü Bedrettin Sarıtaş, , askeri erkan, siyasi ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, gazi ve şehit aileleri ile öğrenciler katıldı.

Kaymakam Mustafa Anteplioğlu, Alay Komutanı Albay Rızvan Çipe ve Belediye Başkanı Vural’ın alandakilerin bayramını kutlamasıyla başlayan tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunması sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğanın kutlama meseajı okunması ardında öğrencilerin gerçekleştirdiği gösteri ve okuduğu şiirlerin ardından program sona erdi.