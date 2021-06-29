İslahiye OSB için Vali Gül tarafından değerlendirme toplantısı yapıldı

İslahiye Organize Sanayi Bölgesi (OSB)’nin son durumunu değerlendirmek amacı ile Gaziantep Valisi Davut Gül başkanlığında toplantısı düzenlendi.

İslahiye merkeze bağlı Beyler Mahallesi sınırları içerisinde bulunan ve yapımına 2016 yılında başlanan toplamda yaklaşık 860 dönüm üzerine kurulan ve toplamda 40 fabrikalık bir alana sahip olan Organize Sanayi Bölgesi’nde hali hazırda 4 fabrikanın faaliyet gösterdiği, şuanda 18 fabrikanın daha projelerini tamamlayarak bina yapım işlemlerine başladığı bildirildi.

Toplamda açılacak 40 fabrikada yaklaşık 4 bin kişinin istihdam edilmesi amaçlanıyor. Yapılan değerlendirme toplantısına, Gaziantep Valisi Davut Gül, İslahiye Kaymakamı Muhammed Lütfi Kotan, İslahiye Belediye Başkanı Kemal Vural, OSB Bölge Müdürü Ömer Faruk Uyanık, İslahiye Ticaret Odası Başkanı Selahattin Türkmen ve şirket temsilcileri katıldı.