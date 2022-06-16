İslahiye MYO’nun toplumsal duyarlılık projeleri yoğun ilgi gördü

Gaziantep Üniversitesi İslahiye Meslek Yüksekokulu tarafından yürütülen Toplumsal Duyarlılık Projeleri (TDP) büyük ilgi gördü.

İslahiye Meslek Yüksekokulu tarafından 1. sınıflara uygulanan TDP Dersi çerçevesinde 2021-2022 yılı akademik döneminde covid-19 tedbirleri, temizlik ve hijyen kuralları, görgü, nezaket ve protokol kuralları, Atamı Seviyorum Satranç Öğreniyorum, İnsanım, İnsan Haklarını Öğreniyorum, Afet ve Deprem Bilinci Projeleri başarılı bir şekilde uygulandı. Projeler, Yüksekokul öğrencilerinin yanı sıra İslahiye Kaymakamlığı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce belirlenen Fevzipaşa Çok Programlı Anadolu Lisesi, Türkbahçe Ortaokulu, Çok Programlı Kız Meslek Lisesi, İslahiye Anadolu Lisesi, Farabi Sağlık Meslek Lisesi, İslahiye Hacı Sani Konukoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi, İslahiye Borsa Fen Lisesi ve Arfalı İlkokulu öğrencilerine uygulandı. Proje öğrencileri TDP Koordinatörü Öğr. Gör. Bilal Erdoğan koordinesinde proje konularında konferans ve seminer verdi. TDP öğrencilerinin verdiği seminer ve konferanslar okul yöneticileri ve öğrenciler tarafından büyük ilgi gördü. Etkinliklere katılanlara proje konularında hazırlanan broşürler ile Toplumsal Duyarlılık Projeleri Merkezi tarafından hazırlanan hediyeler verildi.

TDP çerçevesinde açık hava eğitimi düzenlendi. Projeler çerçevesinde İslahiye Arfalı İlkokulu öğrencilerine ve Arfalı köyü sakinlerine temizlik ve hijyen, görgü, nezaket ve protokol kuralları ile afet ve deprem tedbirleri konularında açık hava eğitimleri verildi. TDP Öğrencileri tarafından İslahiye Arfalı İlkokulu bahçesinde verilen eğitimde konuşan Arfalı Köyü Muhtarı Ömer Faruk Çelik, “Gaziantep Üniversitesi İslahiye Meslek Yüksekokulu TDP öğrencileri bugün köyümüzde eğitim bayramı sergileyerek, bizlere çok yararlı bilgiler sundu. Öğrencilerimizi ve hocaları Öğr. Gör. Bilal Erdoğan’ı tebrik ediyor ve teşekkürlerimi sunuyorum” şeklinde konuştu.

İslahiye Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Filiz Çopuroğlu da Toplumsal Duyarlılık Projeleri dersinin öğrencilere büyük değer kattığını belirterek, “Projeler öğrencilerimiz ve proje hedef kitleleri tarafından ilgiyle takip ediliyor. Proje öğrencilerimize ve proje koordinatörümüze teşekkür ediyorum” dedi.