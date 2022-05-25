İslahiye HEM’den yıl sonu sergisi

GAZİANTEP(İHA) – Gaziantep’in İslahiye ilçesinde, Halk Eğitim Merkezi (HEM) kursiyerlerinin hazırladığı el emeği göz nuru eserler için sergi açıldı.

Gaziantep’in İslahiye ilçesinde, Halk Eğitim Merkezi (HEM) kursiyerlerinin hazırladığı el emeği göz nuru eserler için sergi açıldı. Programa Kaymakam Mustafa Anteplioğlu, Cumhuriyet Başsavcı Vekili Berat Kartaltepe, ilçe protokolü, çeşitli kurum amirleri ile vatandaşlar katıldı. Sergi açılışında konuşan İslahiye HEM Müdürü Yıldırım, geçtiğimiz bir yıllık dönem içinde 72 alan 3750 kurs açtıklarını belirtti. Hayat boyu öğrenme ve eğitim ilkesi ile hizmet verdiklerini belirten Çetin, toplam 7 bin 900 kursiyere ulaştıklarını kaydetti. Açılışın ardından vatandaşların yoğun talebi ile karşılaşan kursiyerler ürünler hakkında vatandaşlara bilgi paylaşımında bulundu.

Serginin iki gün süre ile açık kalacağı belirtildi.