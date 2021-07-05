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İslahiye Belediyesinden dereleri ıslah çalışması

GAZİANTEP(İHA) – İslahiye’de şehrin içinden geçerek bir ucu baraja bağlanan derenin ıslah ve temizlik çalışmaları sürüyor.

GAZİANTEP 05.07.2021, 15:26
İslahiye Belediyesinden dereleri ıslah çalışması

GAZİANTEP(İHA) – İslahiye’de şehrin içinden geçerek bir ucu baraja bağlanan derenin ıslah ve temizlik çalışmaları sürüyor.

İslahiye Belediye Başkanı Kemal Vural’ın talimatı ile bir çok noktadan 20 ‘ye yakın personelinin şehrin içerisinden geçen derenin yaz ayının gelmesi ile sinek, haşere gibi canlıların üreme noktası olan derenin koku yapma riski ile atılan pisliklerin temizlenmesi ve olası bir sel riskine karşı temizlik çalışmaları başlattı.

Belediye Başkanı Kemal Vural, daha temiz bir İslahiye için, vatandaşlardan çöpleri dereye veya yerlere atmamaları etrafta bulunan çöp kutularına atmaları konusunda ricada bulundu.
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