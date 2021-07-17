İslahiye Belediyesi, kendi ürettiği organik ürünleri yemekhanesinde kullanıyor

GAZİANTEP (İHA) –İslahiye belediyesi tarafından oluşturulan tarlada üretilen sebzeler, belediye mutfağında kullanıyor. İşçilerine öğle yemeğini ücretsiz veren İslahiye Belediyesi, mutfak ihtiyacının bir kısmını da bu şekilde karşılıyor.

Belediye tarafından tarlalara ekilen domates, patlıcan, biber, salatalık, fasulye gibi ürünleri hasat ederek personelin yemekhanesinde kullanmaya başladıklarını ifade eden Belediye Başkanı Kemal Vural, ülkenin verimli toprakları ve dört mevsimiyle birçok temel gıda ürününün üretimi için büyük bir nimet olduğunu söyledi.

“Örnek uygulamamızla tasarruf da yapıyoruz”

Yaptıkları çalışmaya hem tasarruf sağlandığını hem de tarımsal üretim için örnek bir uygulamanın hayata geçirilmiş olduğunu belirten Başkan Vural, “Yerli ve milli ata tohumumuzu yaygınlaştırmalıyız. Tohumlarımızın geleceğe taşınması konusunda çiftçilerimize büyük sorumluluk düşüyor. Hem sağlığımız için hem de kazanç sağlamak için genleriyle oynanmamış olan tohumlarımızı önümüzdeki yıllarda da üreterek gelecek nesillere miras olarak bırakmalıyız. Artık silah, top, tüfek yerine tarımsal üretimde güçlü olmak önemli hale geldi. Savaşlar artık silahla değil üretimle ve ekonomik kazanımlarla yapılıyor. Bu nedenle ata tohumundan yetiştirdiğimiz fidelerimize sahip çıkarak onların sayısını artırmalıyız" dedi.

Belediye tarafından Ağabey kırsal Mahallesinde ekimini yapılan dolmalık biberinde hasadın başladığını kaydeden Başkan Vural, bu ürünlerin yazın ve kışın belediye yemekhanesinde belediye çalışanlarına öğlen yemeğinde tüketileceğini ifade etti.