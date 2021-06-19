İskender Pala Büyükşehir’in medeniyet söyleşilerine katılacak

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Medeniyet Söyleşileri pandemi şartları nedeni ile “Medeniyet Akademisi Zoom Söyleşileri” olarak devam ediyor. Düzenlenecek söyleşinin ilk konuğu Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu Başkan Vekili Prof. Dr. İskender Pala olacak.

Gelenekten geleceğe bir köprü kurmak, kültür, sanat ve edebiyat alanında farklı bir pencere açmak amacıyla Büyükşehir Belediyesi Değerler Eğitimi ve Gönüllü Kuruluşlar Daire Başkanlığı’nca hazırlanan, 7’den 70’e birçok kişinin beğenisi toplayan Medeniyet Söyleşileri pandemi nedeniyle format değiştirdi. Bu kapsamda söyleşiler “Medeniyet Akademisi Zoom Söyleşileri” ismiyle çevrimiçi devam ederek evlere misafir olacak. Zoom söyleşilerin ilki, 20 Haziran Pazar günü saat 20.00’da, Şah ve Sultan, OD, Efsane kitaplarının yazarı, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu Başkan Vekili Prof. Dr. İskender Pala ile yapılacak. İslam Medeniyeti’nde şiir ve estetik anlayışı, kelime ve kavramların gerçek anlamları, Peygamber sevgisi, kültür ve medeniyetimizin temel öğretileri gibi konuların işlenmesinin hedeflendiği söyleşiye katılmak için Gaziantep Büyükşehir Belediyesi web sitesi üzerinden kayıt alınacak.

Prof. Dr. İskender Pala ile yapılacak Medeniyet Akademisi Zoom Söyleşileri ’ne katılanlar arasında yapılacak çekiliş sonucunda 1 kişiye tablet, 50 kişiye Rumkale Gezisi ve 100 kişiye Bülbülün Kırk Şarkısı kitabı hediye edilecek.