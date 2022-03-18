İşitme sorununa ANKA’da çözüm buldu

Kulak zarında delik ve tekrarlanan akıntı sebebiyle işitme problemi yaşayan genç kız, Gaziantep Özel ANKA Hastanesi’nde gerçekleştirilen operasyonla sağlığına kavuştu.

Yıllardır kulağında akıntı, uğultu, işitme kaybı şikayetleri bulunan 25 yaşındaki Elif Dağlı Gaziantep Özel ANKA Hastanesi’ne başvurdu. Kulak Burun Boğaz Uzmanı Op. Dr. Cengiz Kara tarafından yapılan muayene ve tetkiklerinin ardından genç kızın kulak zarında delik ve işitme testinde duyma kaybı olduğu tespit edildi. Op. Dr. Cengiz Kara tarafından gerçekleştirilen timpanoplasti ameliyatının ardından sağlığına kavuşan Dağlı, operasyonun ardından taburcu edildi.

“Hastanenin ilgisinden çok memnun kaldık”

Sağlığına kavuştuğu için mutlu olduğunu dile getiren Elif Dağlı, “Ameliyatımı 3 hafta önce oldum. Şu an dinlediğim müzikleri rahatlıkla duyabiliyorum. Daha önce ANKA Hastanesi KBB Uzmanı Op. Dr. Cengiz Kara’ya iki kardeşim de kulak ve burun ameliyatı oldu. Annem de tedavi için ANKA Hastanesi’ni seçti. Op. Dr. Cengiz Kara ailemizin doktoru oldu. Hastanenin ilgisinden çok memnun kaldık. Yönetime ve sağlık personellerine çok teşekkür ederiz” dedi.

“Kulak zarının delinmesi çoğunlukla enfeksiyonlara veya yaralanmalara bağlıdır”

Op. Dr. Cengiz Kara ise başarılı geçen operasyon ile ilgili bilgiler vererek, “Hastamız bize kulağında akıntı, uğultu ve işitme kaybı şikayetleri ile başvurdu. Kulak zarında delik ve işitme testinde duyma kaybı olduğunu tespit ettikten sonra vakit kaybetmeden ameliyatını gerçekleştirdik. Şu an gayet iyi duyuyor. Kulak zarının delinmesi çoğunlukla enfeksiyonlara veya yaralanmalara bağlıdır. Kulak kanalında basınç artışına neden olan darbeler, kazalar veya patlamalar, delici cisimlerin kulağa sokulması kulak delinmesine neden olabilir. Kulak zarı delinmesi, zonklama, batma ve yanma, çınlama, işitme kaybı, dolgunluk hissi ve kulakta akıntı gibi belirtilerle kendini gösterir. Tedavi edilmezse orta kulakta ve çevre dokularda harabiyete sebep olur. Bu nedenle bu belirtiler ortaya çıktığında mutlaka uzman bir doktora başvurulmalıdır” diye konuştu.