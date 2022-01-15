İşitme engelliler karete ve tekvando Türkiye Şampiyonası Gaziantep’te yapıldı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi (GBB) ev sahipliğinde düzenlenen İşitme Engelliler Karate ve Tekvando Türkiye Şampiyonası’nda mücadele eden yarışmacıların performansı izleyicilerden alkış topladı.

“Engelsiz Kent” anlayışıyla yerel belediyecilikte yeni bir model oluşturan Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen İşitme Engelliler Karate ve Tekvando Türkiye Şampiyonası tamamlandı. Talat Özkarslı Spor Salonu’nda gerçekleştirilen yarışma, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu (TİESF) iş birliğinde yapıldı. Organizasyona Türkiye’nin çeşitli şehirlerinden 100 kulüpten 200’ü aşkın sporcu katıldı. Müsabakaların sonunda yarışmacılar ödüllerini TİESF Başkanı Kerim Vural ve GBB Gençlik Hizmetleri Spor Daire Başkanı Zekeriya Efiloğlu’ndan aldı.

"Çok iyi mücadelelere tanıklık ettik"

Ödül töreninde konuşan TİESF Başkanı Kerim Vural, ev sahipliğinden dolayı Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’e teşekkür ederek, “Karate ve tekvando branşında uluslararası arenada çok önemli başarılarımız mevcut. Bizim için bu müsabakaların önemi çok yüksek. Bizleri çok yoğun bir kamp süreci bekliyor. Gerçekleşen müsabakalarda çok iyi mücadelelere tanıklık ettik. Bu başarıların sporcularımız açısından devam edeceğini ve bizleri birçok platformda gururlandıracağına eminim" dedi.

"Ev sapipliği yapmak gurur verici"

Gençlik Hizmetleri Spor Daire Başkanı Zekeriya Efiloğlu ise “Spor Dostu Gaziantep” anlayışıyla birçok platformda spora ve sporcuya olan desteklerini sürdürdüklerini dile getirerek, “İşitme Engelliler Karate ve Tekvando Türkiye Şampiyonası’na ev sahipliği yapmak bizler için gurur verici.” ifadelerini kullandı.

Şampiyonlar madalyalarını aldı

Şahinbey ilçesindeki Talat Özkarslı Spor Salonu’nda gerçekleşen müsabakalar kıran kırana geçti. Karate branşında yarışmacılar 6 kategoride ter döktü. Buna göre, Kadınlar Kata’da Sinem Özkan birinci oldu. Özkan’ı, Ayşe Uyanık, Beyzanur Atik, Sena Saime Sönmez izledi. Kadınlar 50 kiloda Melek Morgil birinci olurken Morgil’i, Ayşe Uyanık, Tuğçe Duyuş, Zeliha Işık izledi. Kadınlar 55 kiloda Kader Işık Afşar birinci, Zeynep Sönmez ikinci, Firdevs Aydın ve Dilruba Sızan üçüncü oldu. Kadınlar 61 kiloda Sinem Özkan birinci, İrem Topaloğlu ikinci, Sena Saime Sönmez ve Esra Ağar da üçüncü sıraya yerleşti. Kadınlar 68 kiloda Melek Özkaya birincilik kürsüsüne çıkarken Beyzanur Atik de ikincilik elde etti. Kadınlar +68 kiloda ise Zeynep Erdoğan birinci, Dilara Cebe ikinci, Gamze Keresteci ve Enise Sevda Ünal üçüncülük elde etti.

Erkekler Kata’da Sabri Kıroğlu birinci sıraya otururken Kıroğlu’nu Burak Mert Can, Mehmet Şahin, Mehmet Ali Sapmaz izledi. Erkekler 60 kiloda Emirhan Gürsoy birinci, Hüseyin Talha Kılıç ikinci, Yunus Emre Gökçe ve Umut Doğan üçüncü oldu. Erkekler 67 kiloda Burak Mert Can birinci, Fatih Akbulut ikinci, Mehmet Ali Sapmaz ve Ümit Özçevik üçüncülük elde etti. Erkekler 75 kiloda Volkan Kardeşler birinci, Şafak Türk ikinci, Halil İbrahim Demir ve Recep Emrin Eren üçüncü sıraya yerleşti. Erkekler 84 kiloda Osman Emre Kula birinci, Emirhan Eroğlu ikinci, Burak İryaki ve Doğan Kazmacı üçüncü sıraya yerleşti. Erkekler +84 kiloda Ahmet Turan birinci, Şükrü Dündar ikinci, Yücel Taşkular ve Şaban Köse üçüncü sıraya erişti.

Yarışmanın son iki gününde tekvando branşında mücadele eden yarışmacıların performansı seyircilerden büyük alkış aldı. Tekvando branşında yarışmacılar 4 kategoride mücadele verdi. Buna göre, Kadınlar 49 kiloda Merve Yazıcı birinci oldu. Gamze Yıldırım ise ikinci sırada yerini korudu. Kadınlar 57 kiloda Selma Canlı birinci, Aysun Doğan ikinci, Beyza Akış ve Öykü Söğüt üçüncü oldu. Kadınlar 67 kiloda Didem Kirazcı birinci, Fatma Serra Aygül ikinci, Birsen Özer ve Besime Yiğit üçüncü oldu. Kadınlar +67 kiloda Selver Şeker birinci, Aybüke Malkoç ikinci, Sudenaz Dile ve Emine Karakuş ise üçüncü oldu.

Erkekler 58 kiloda ise Muhammed Bilici birinci, Burak Ekinci ikinci, Hüseyin Kummuz ve Halim Savan üçüncü oldu. Erkekler 68 kiloda Hakan Tuna birinci, Beytullah Şeker ikinci, Nazım Burak ve Alican Fındık üçüncü sıraya oturdu. Erkekler 80 kiloda Yasin Çimen birinci, Osman Geçit ikinci, Baver Ersin ve Samet Ataklı üçüncü sıraya yerleşti. Erkekler +80 kiloda da Batuhan Şimşek birinci olurken Levent Toprak ikinci, M. Ali Sağdıç üçüncülük elde etti.