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İş dünyasından Pençe- Kilit operasyonuna destek

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Nisan Ayı Meclis Toplantısı’nda konuşan GSO Meclis Başkanı Adil Sani Konukoğlu ve GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, Türk ordusunun Irak’ın kuzeyinde gerçekleştirdiği terör operasyonlarına destek vererek, Mehmetçiğe başarı diledi

GAZİANTEP 20.04.2022, 11:39
İş dünyasından Pençe- Kilit operasyonuna destek

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Nisan Ayı Meclis Toplantısı’nda konuşan GSO Meclis Başkanı Adil Sani Konukoğlu ve GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, Türk ordusunun Irak’ın kuzeyinde gerçekleştirdiği terör operasyonlarına destek vererek, Mehmetçiğe başarı diledi

Meclis Başkanı Adil Sani Konukoğlu başkanlığında, Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi ve meclis, danışma kurulu üyelerinin katılımıyla gerçekleşen toplantı video konferans sistemi üzerinden yapıldı. Toplantının gündeminde ekonomi, sektörlerde yaşanan sorunlar ve beklentiler, GSO tarafından sanayi ve ihracatın gelişimine yönelik sürdürülen çalışmalar, yeşil ve dijital dönüşüm alanlarındaki son gelişmeler ve bu konuda Gaziantepli firmalara yönelik yürütülen süreçler değerlendirildi.

Pençe Kilit operasyonuna destek

Toplantının açılış konuşmasını yapan GSO Meclis Başkanı Adil Sani Konukoğlu, Irak’ın kuzeyindeki terör yuvalarını yok etmek için başlatılan Pençe-Kilit Operasyonuna katılan Mehmetçiğimize başarı dileyerek, Türk ordusunun bu operasyonu başarıyla tamamlayacağına inandığını söyledi. GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi de meclis toplantısındaki konuşmasına, “Pençe-Kilit Operasyonunu yürüten Mehmetçiğimizin her daim yanındayız. Allah yar ve yardımcıları olsun” diyerek başladı.

’’Ülkemizin her karış toprağını değerlendirmeliyiz”

Meclis Başkanı Adil Sani Konukoğlu, konuşmasının devamında ise Gaziantep Sanayi Odası olarak Gaziantep, bölge ve Türkiye ekonomisine katkı sunmak, sektörlerin ve firmaların sorunlarını çözmek için ellerinden geleni yaptıklarını ve yaşanan her sorunu çok yakından takip ettiklerini ifade etti. Konukoğlu, reel sektördeki problemlerin çözümü adına yoğun mesai harcadıklarını da hatırlatarak, ’Küresel ekonomideki darboğaza rağmen, Gaziantep olarak ülkemiz ve milletimiz için çok çalışmaya, en iyisini ve en güzelini yapmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

Dünyada gıda ve tarım konusunun kritik ve stratejik hale dönüştüğünü kaydeden Konukoğlu, ’’Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş ile birlikte tüm dünyada riskler arttı. Bu sebeple gıda konusu başta olmak üzere her alanda kendi kendine yeten bir ülke olmalıyız. Özellikle çok daha kritik ve stratejik hale gelen gıda ve tarım konusunda ülkemizin her karış toprağını değerlendirmeliyiz” ifadelerini kullandı.

“Lojistik konusu ihracatçıyı zorluyor”

GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi konuşmasında, başta lojistik olmak üzere sanayicilerin yaşadıkları sorunları dile getirdi.

Lojistik konusunda yaşanan sorunların artarak devam ettiğini kaydeden Ünverdi, “Üreticilerimiz siparişlerini gönderemiyor ve ürün gitmediği için de ödeme alamıyor. Bu sebeple tedarik sağlayamadıkları için müşterileri ile bağları kopma noktasına geliyor. Haliyle yeni sipariş de alamıyorlar. Tedarik zincirindeki aksamalara karşı Türkiye’nin kendi konteyner ve gemi taşımacılığı sistemini kurması gerekiyor” dedi.

Hammadde fiyatlarındaki artışlarla ilgili de değerlendirmelerini aktaran Ünverdi, dış piyasadan temin edilen hammadde fiyatlarındaki olağanüstü artışlara, içeride de enerji başta olmak üzere diğer girdi maliyetleri eklenince sanayicilerin rekabet güçlerinin zayıfladığını ve kar marjlarının azaldığını ifade etti. Ünverdi, konuşmasının devamında ihracat gelirinin Merkez Bankası’na satılması uygulamasındaki payın yüzde 25’ten yüzde 40’a çıkarılması ile ilgili, “Türk Lirası’nın döviz karşısında güçlü olması Türkiye’nin güçlü olması demektir” diyerek, şunları dile getirdi: “Hepimizin önceliği yaşanan sorunların aşılması ve ülkemizin kalkınmasına katkıda bulunmaktır. İhracatçıların Merkez Bankası’na satmak zorunda olduğu döviz gelirlerindeki payın artırılması, hammaddenin büyük kısmını ithal eden ve ithalata dayalı üretim yapan sanayiciler için döviz ihtiyacı doğuracak ve sanayiciyi zorlayacaktır” diye konuştu.

Konuşmasında Gaziantep’in üretim gücüne vurgu yapan Ünverdi, 2021 yılı mart ayında Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi’nde tüketilen enerjinin 497 milyon 598 bin 359 kilowatt saat iken 2022 yılı mart ayında 533 milyon 127 bin 126 kilowatt saat olarak gerçekleştiğini ifade ederek, önceki yılın mart ayına göre yüzde 7,1 oranında artış sağlandığını ve Türkiye genelindeki artışın ise yüzde 3 olduğunu belirtti.

Gaziantep’in 2022 mart ayı ihracatı ile ilgili bilgi paylaşımında bulunan Ünverdi, ocak-mart döneminde Suriye’ye yapılan ihracatta yüzde 35,3, Irak’a yüzde 30,1, İtalya’ya yüzde 20,7 ve Libya’ya ise yüzde 17,0 oranında artış sağlandığını kaydetti.

Aynı dönemde Afrika ülkelerine yapılan ihracatta yüzde 50,1 ve Orta Doğu ülkelerine yapılan ihracatta da yüzde 16,9 oranında artış olduğunu ifade eden Ünverdi, tarımsal sanayi ve hububat ürünlerinde yüzde 48, iklimlendirme sanayinde yüzde 40,3 ve kimyevi maddeler ve mamullerinde yüzde 25,7 oranlarında ihracat artışı gerçekleştirildiğini söyledi.

Ünverdi ayrıca, 2022 yılı ocak ayında 2021 yılı ocak ayına göre Gaziantep’teki sigortalı çalışan sayısının yüzde 6,9 oranında artarak 407 bin 746’ya yükseldiğini dile getirdi.

GSO Nisan Ayı Meclis Toplantısı, meclis üyelerinin görüş ve önerilerini dile getirmelerinin ardından sona erdi.

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