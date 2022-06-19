İş dünyasında ’’Yeşil Diyalog’’ AB projesi başlıyor

Gaziantep Genç İş İnsanları Derneği (GAGİAD) tarafından hazırlanan “Dayanıklı Bir Yeşil Kalkınma için İş İnsanları ve Yeni Katılanlar Arasında Bilgi Değerleme ve Farkındalık Diyaloğu” isimli proje onaylandı.

2021 Yılı 2. Teklif Çağrısı Döneminde Erasmus+ Mesleki Eğitim Alanında Küçük Ölçekli Ortaklıklar Projeleri çerçevesinde Gaziantep Genç İş İnsanları Derneği (GAGİAD) tarafından sunulan “Dayanıklı Bir Yeşil Kalkınma için İş İnsanları ve Yeni Katılanlar Arasında Bilgi Değerleme ve Farkındalık Diyaloğu” isimli proje 67 başvuru arasından 8 proje arasında yer alarak fonlanmaya hak kazandı. Koordinatörü Gaziantep Genç İş İnsanları Derneği (GAGİAD) olan projenin 60 bin Euro bütçesi bulunurken proje ortakları arasında yurtdışından önemli kurum ve kuruluşlar de yer alıyor

15 ay boyunca eş zamanlı 5 ülkede yürütülecek

Haziran 2022 tarihi itibariyle başlayan projenin ortakları olan kurum ve kuruluşlar arasında İspanya’dan Horizonte XXII, Lüksemburg’dan Yenilik ve Sürdürülebilir Kalkınma Enstitüsü, Yunanistan’dan Bilimsel Araştırmalar Ulusal Merkezi ile Yunanistan Kadın Girişimciler Derneği bulunuyor. Proje Türkiye’nin 11. Kalkınma Planı’ndan yola çıkarak sürdürülebilirlikle ilgili çeşitli sektörlerde yetkinliklerin ve yenilikçiliğin geliştirilmesine öncelik verecek. Proje yeşil kalkınma sürecini destekler nitelikte yeşil iş kollarına bağlı sektörlere kadın girişimcilerin katılımının arttırılmasını ve mevcut iş insanlarının Türkiye’nin ulusal ve ulusötesi düzeydeki yeşil kalkınma sürecine entegrasyonunu hızlandırmasına yönelik faaliyetler gerçekleştirilmesi amaçlanıyor. Proje ile tüm ulus ötesi ortak ülkelerde yeşil kalkınma sürecini destekler nitelikte çevresel değerlendirme toplantıları ve çalıştaylar düzenlenecektir. GAGİAD, bu proje yoluyla sektörde girişimcileri ve bu alanda çalışan kamu, sivil toplum ve özel sektördeki aktörleri bir araya getirmeye yönelik bir misyon edinmiştir. Bu çerçevede entegrasyon sürecine destek olmak için ulusötesi ortaklar ile birlikte rehber niteliğinde bir veri tabanı hazırlanacak ve rol model olacak iş insanları ise kısa filmler çekilecektir. Proje sonunda ulusötesi düzeyde bir webinar semineri de gerçekleştirilecek.

’’Yeşil diyalog sürdürülebilir kalkınmanın yol haritası’’

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan GAGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Cihan Koçer, “Günümüzde dünya ekonomisi küresel ısınma ve iklim değişikliği riskine karşı sürdürülebilir ekonomiyi ve yaşamı yeniden oluşturma arayışı içindedir. Bu bağlamda yeşil diyalog, sürdürülebilir kalkınmanın yol haritası niteliğini taşımaktadır. Bizimde bu proje ile amacımız; mesleki eğitim alanında yeşil kalkınma temelli kararlar alınmasına katkıda bulunarak, Avrupa Birliği düzeyinde bilgi ve farkındalık düzeyini arttırmak ve işbirliğini desteklemektir. Dernek olarak ilk Avrupa Birliği projemizi yürüteceğiz. Bu anlamda öncülüğünü üstlendiğimiz projede yurtdışındaki saygın kurum ve kuruluşlarla çalışıp, farkındalık ve dönüşüm hareketi başlatacağız. GAGİAD olarak sahip olduğumuz misyon ve vizyonla ülkemizin ve dünyanın sürdürülebilir inşasında çok boyutlu bir dönüşümün aktörleri arasında yer alarak fayda sağlamak istiyoruz. Bu fırsatı Türkiye Ulusal Ajansına sunduğumuz projenin kabul edilmesiyle yakalamak istiyor, çalışmalarımızı daha üst düzey noktalara taşımayı hedefliyoruz” dedi.

Koçer; “Projeden sonuç olarak beklenen başarılarımız; Avrupa Yeşil Anlaşmasının yaklaşmakta olan pozisyonları için iş kadınlarını ve yeşil kadın girişimcileri yetiştirmek, iklim değişiklikleri, yeşil kalkınma ve BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinin işlevsel haline gelmesine destek olmak, paydaşlarla ve aynı çerçevede çalışan kurum ve kuruluşlar arasındaki işbirliğini güçlü kılmak, mesleki eğitim alanında ortak projeler geliştirmek ve bu projelerin tanınırlığını artırmak olacaktır. Bu maddelerin hepsi gelecekte daha güvenli bir yaşamı kurmak için çok önemli bir adımı ifade etmektedir” şeklinde konuştu.