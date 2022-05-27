Iraklı hastaya Anka’da 2 başarılı operasyon

Irak’ın Erbil kentinde yaşayan 4 çocuk annesi, Gaziantep ANKA Hastanesi’nde gerçekleştirilen iki farklı operasyonla sağlığına kavuştu

Irak’ın Erbil kentinde yaşayan 4 çocuk annesi 48 yaşındaki Zhwan Ahmed Hasan, daha önce farklı sağlık kuruluşunda tüp mide ameliyatı oldu. Ameliyat sonrası yemek yiyemeyen ve buna bağlı olarak aşırı zayıflayan genç kadın, halsizlik şikayetiyle ANKA Hastanesi’ne başvurdu . Gastroenteroloji Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Mehmet Ali Yağcı tarafından muayene edilen Hasan’a yapılan endoskopi sonrası laparoskopik revizyonel by-pass ameliyatı uygun görüldü. Operasyon sonrası sağlığına kavuşarak taburcu olan Hasan ülkesine döndü. Ancak genç kadın 3 ay sonra bu kez karın ağrısı ve kanama şikayetiyle tekrar ANKA Hastanesi’ne başvurdu. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Yasemin Dokuzoğlu tarafından muayene edilen ve yapılan tetkikler sonrasında genç kadının sol yumurtalığında 6 cm kist olduğu tespit edildi. Gerçekleştirilen operasyonun ardından ağrılarından kurtulan Hasan mutluluğunu şu sözlerle ifade etti:

“Daha önce gittiğim sağlık kuruluşunda Tüp Mide ameliyatı oldum. Ameliyatımın üzerinden zaman geçmesine rağmen sıvı gıdalar bile tüketemedim. Yemek tüketmediğim için sağlığım kötüye gitmeye başladı. Erbil’de yaşayan arkadaşlarımın tavsiyesi üzerine ANKA Hastanesi’ne geldim. Ameliyatımı oldum, sağlığıma kavuşarak memleketime döndüm. 3 ay sonra bu defa karın ağrım ve kanamam oldu. Zaman kaybetmeden Erbil’den gelerek muayene oldum. İşinde bilgili ve tecrübeli ANKA Hastanesi’nin doktorlarına güvendim ve ameliyat olmaya karar verdim. Her iki operasyonum da çok başarılı geçti. Şu an gayet sağlıklıyım, ağrılarım geçti. Bana kendimi evimde gibi hissettiren ANKA Hastanesi yönetimi, doktorları, hemşire ve benimle ilgilenen tüm çalışanlara teşekkür ederim.’’

Kistin çıkarılmasının ardından hastanın rahatladığını aktaran Op. Dr. Yasemin Dokuzoğlu, "Hastamız bize şiddetli karın ağrısı ve kanamasıyla başvurdu. Gerekli tahliller yapıldıktan sonra sol yumurtalığında 6 cm’lik kist olduğunu gözlemledik. Ekibimle beraber ameliyat planı oluşturduk. Kisti başarılı bir şekilde aldık. Kadınlar karınlarındaki şişliği kilo alımı olarak düşünüyor ve doktora başvurmuyor. Böyle olunca daha büyük kitlelerle de karşılaşabiliyoruz. Şikayetler başladığında ertelemeden doktora gitmeleri daha doğru olacaktır. Kadınlara yıllık taramalarını yaptırmalarını öneriyoruz’’ dedi.