Iraklı hasta şiddetli ağrılarından Türkiye’de kurtuldu

Iraklı hasta yıllardır süregelen şiddetli diz ağrılarından Gaziantep Özel ANKA Hastanesi’nde gerçekleştirilen başarılı ameliyatla kurtuldu. Adım atmakta bile güçlük çeken 70 yaşındaki hasta, ameliyattan kısa süre sonra ağrılarından kurtularak, rahatça yürümeye başladı.

Irak’ta yaşayan 70 yaşındaki Mohammed Ameen Smohammed Alkarkare’nin uzun zamandır dizlerinde şiddetli ağrı vardı. Yürümekte zorluk çeken ve tedavi olmak için birçok hastaneye gitmesine rağmen derdine derman bulamayan Alkarkare, Gaziantep Özel ANKA Hastanesi’ne başvurdu. Gaziantep Özel ANKA Hastanesi’nde Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Doç. Dr. Mustafa Işık, tarafından muayene edilen Iraklı hastanın, yapılan tahlilleri ve ultrason tetkiki sonucunda her iki dizinde ileri derecede kireçlenme olduğu ve bu nedenle hareket kısıtlılığı bulunduğu belirlendi. Bunun üzerine hastanın ameliyat edilmesine karar verildi.

“ANKA yurtdışı hastalarının tercihi olmaya devam ediyor “

Kronik kalp hastalığı ve tansiyon hastalığı da bulunan hastanın riskli olan ameliyatını başarıyla gerçekleştiren Doç. Dr. Işık hastanın genel durumu ve operasyonla ilgili bilgiler vererek, “Hastanın ciddi ağrıları olduğunu ve artık bacakların parantez gibi eğrildiğinin gözlemledik. Yürüme esnasında ayaklara asimetrik bir yüklenme vardı. Hastamıza total diz protezi ameliyatı uyguladık. Hastamızın kronik kalp hastalığı ve tansiyon hastalığı vardı. Var olan riskleri en aza indirmek için anestezi doktorumuz Ali Şeker de yoğun çaba gösterdi ve sürecimiz daha konforlu geçti. Birkaç günlük hastanede dinlenme sürecinden sonra hastamızı mutlu bir şekilde Irak’a gönderecek olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. ANKA Hastanesi olarak birçok alanda gerçekleştirdiğimiz başarılı ameliyatlarla çeşitli ülkelerden gelen birçok hastaya şifa dağıttık, dağıtmaya da devam ediyoruz. Bu gurur verici” dedi.

Rahatsızlığı ve gördüğü tedavi hakkında bilgi veren Mohammed Ameen Smohammed Alkarkare, “Şiddetli diz ağrıları çekiyordum. Artık durum, benim için dayanılmaz hale gelmişti. Başvurduğum hastanelerde uygulanan tedavi ile ağrılarım dinmeyince araştırma yaptım. ANKA Hastanesi’nde daha önce ameliyat olan tanıdıklarımdan aldığım olumlu bilgilerin ardından ben de, Türkiye’ye gelip ameliyat olmaya karar verdim. Adım atmakta güçlük çekiyordum. Ameliyat sonrasında hemen yürümemi istediklerinde çok şaşırdım ve biraz zorlandım ama şimdi daha rahat yürüyorum. Allah herkesten razı olsun. Hastaneyi ve doktorumu herkese tavsiye edeceğim" diye konuştu.