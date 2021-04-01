Iraklı genç vücut sarkmalarından ANKA’da kurtuldu

Tüp mide ameliyatı sonrası vücudunda sarkma problemi yaşayan Iraklı hasta, Gaziantep Özel ANKA Hastanesi’nde gerçekleştirilen post bariatrik ameliyatıyla adeta yeniden doğdu.

Verdiği kilolar sebebiyle, vücut sarkma problemi yaşayan 25 yaşındaki Iraklı Ali Antar, yaptığı araştırmalar sonrası Gaziantep Özel ANKA Hastanesi’ne başvurdu. Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Mehmet Uzuner tarafından yapılan muayene ve tetkiklerin ardından ameliyatına karar verilen Antar, başarılı geçen operasyonun sonrası sağlıklı bir şekilde taburcu edildi.

“Yeniden doğmuş gibiyim”

Operasyonun ardından istediği görünüme kavuşan ve adeta yeniden doğduğunu söyleyen Ali Antar, “Fazla kilolarım nedeniyle sağlık problemleri yaşamaya başlamıştım. Bu nedenle kilo vermeye karar verdim. Ancak diyet denemelerim sonuç vermeyince çareyi tüp mide ameliyatında buldum. Kilo verdikten sonra ise vücudum sarktı, derilerim gevşedi. Kiloluyken beni o kadar rahatsız etmeyen vücudum kilo verdikten sonra beni rahatsız etmeye başladı. Bu durum sosyal hayatımı da etkilemeye başlayınca, bir an önce bu halimden kurtulmak istedim. Çareyi post bariatrik ameliyatta buldum. Yaptığım araştırmalar sonrası ANKA Hastanesi’nde bu ameliyatın başarı ile gerçekleştirildiğini görüp iletişime geçtim. Vücudumda oluşan sarkmalardan kurtulmam için Op. Dr. Mehmet Uzuner aynı anda karın ve meme operasyonu yaptı. Sonuç oldukça başarılı. Özgüvenimi yeniden kazandım ”dedi

Ali Antar’a post bariatrik cerrahisi operasyonu uygulayan Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Mehmet Uzuner, “Aşırı zayıflamalar sonrasında vücudun çeşitli yerlerinde deformasyonlar görülebiliyor. Bu deformasyonların oluşturduğu görünüm çoğu kişide hem psikolojik ve sosyal olarak hem de fiziksel olarak sıkıntı yaratıyor. Sarkma genellikle kol, bacak, memede ve karında görülüyor. Fazla sarkan derileri toparlamak ve deformeleri düzeltmek için hastalarımıza post bariatrik operasyonlar yapıyoruz. Post bariatrik cerrahi sayesinde fazla deriden kurtulan hastalar kısa sürede normal hayatlarına devam edebiliyor” İfadelerini kullandı