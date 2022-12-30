İnternet bağımlığı ile mücadele etkinliği

SANKO Üniversitesi’nde internet bağımlılığı ile mücadele etkinlikleri çerçevesinde öğrencilere yönelik “Güvenli ve Bilinçli İnternet Kullanımı” konulu seminer düzenlendi.

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen, İlk ve Acil Yardım Programı 2’nci sınıf öğrencisi Atakan Göğebakan’ın sunuculuğunu yaptığı seminere Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü’nden Veli Şamkılıç, konuşmacı olarak katıldı. İnternet kullanımına yönelik önemli bilgiler veren Şamkılıç, internet kullanımının faydalı olduğu kadar bilinçsiz kullanıldığında çok tehlikeli olabileceğini vurguladı. Teknolojinin gelişmesiyle birlikte internetin tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de vazgeçilmez bir durum haline geldiğini anlatan Şamkılıç, “Artık işyerlerimizde, evlerimizde, teknolojik cihazlarımızda her yerde internet kullanıyoruz. Hayatımızı kolaylaştıran internet günümüzde ‘İnternet Bağımlılığı’ denilen yeni bir hastalık türünün ortaya çıkmasına neden oldu” dedi.

"Eğer ailenizle, sevdiklerinizle beraber vakit geçirmek yerine teknolojik cihazları kullanmayı tercih ediyorsanız, boş vakitlerinizi bile internette geçiriyorsanız sizde internet bağımlısı olmuş olabilirsiniz” diyen Şamkılıç, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Sanal ortamda başkalarıyla paylaştığınız bilgileriniz, fotoğraflarınız hatta gönderdiğiniz emojiler bile siz silseniz dahi telefonunuzun hafızasında kalmaya devam ediyor. Yani kişisel bilgilerimiz bizim özel bilgilerimizdir. Neden bilgilerimizi başkalarıyla paylaşmak isteyelim? İnterneti doğru şekilde ve yeterli düzeyde kullanmamız gerekiyor. Gerekli önlemler alınmadığı takdirde internetin güvenli olduğunu söylemek doğru değil. Hiç kimse internet ortamında yüzde 100 güvenlik garantisi veremez. İnternet dediğimiz sanal ortamda bir saniyelik dalgınlık çok ciddi sorunlara yol açabilir hatta sizi şüpheli durumuna bile düşürebilir. Belki siz henüz böyle bir sorun yaşamamış olabilirsiniz fakat ülkemizde bu sorunları yaşayan çok sayıda insan var. Ancak, internet kullanıcısı kendi üzerine düşen sorumlulukları yerine getirirse interneti belli bir düzeyde güvenli hale getirebilir.”

"İyi bir dijital okuryazar olmaya çalışın"

Sanal ortamda suçların nasıl işlendiğini örneklerle açıklayan Şamkılıç, teknoloji geliştikçe dolandırıcılık, sahtekarlık gibi siber suçların da çoğaldığını, gerçek hayatta işlendiğinde cezai yaptırımları olan suçların dijital ortamda işlendiği takdirde de cezası olduğunu söyledi. Öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte gelen soruları yanıtlayan ve kullanılan telefon, tablet gibi teknolojik cihazlara mutlaka şifre konulması gerektiğinin altını çizen Şamkılıç, öğrencilere internet kullanımı ile ilgili şu önerilerde bulundu:

“Teknolojik cihazları başkalarına zarar vermek için kullanmayın. Başkalarına ait teknolojik cihazlarda ise kesinlikle kendinize ait hesapları açmayın. İnternet kullanırken mutlaka bir güvenlik duvarınızın olması gerekiyor. Kişisel verilerinizi korumak için güçlü parola oluşturun ve kimseyle paylaşmayın. Doğruluğundan emin olmadığınız siteleri ne ziyaret edin ne de alışveriş yapın. Karşınıza çıkan bildirimlere izin vermeden önce mutlaka okuyun. İyi bir dijital okuryazar olmaya çalışın.”

Etkinlik, Sosyal ve Kurumsal Hizmetler Müdürü Begüm Tekin ile Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Fakülte Sekreteri Emel Uğur’un, Şamkılıç’a hediye takdimi ile son buldu.