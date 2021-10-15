İnsan Hakları konusunda Önemli İş Birliği

Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) ve Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK) arasında insan hakları alanında iş birliği protokolü imzalandı.

HKÜ Rektörlük Senato salonunda gerçekleştirilen protokol imza törenine HKÜ Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli, TİHEK Başkanı Prof. Dr. Muharrem Kılıç, HKÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Lütfi Yola, HKÜ Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Enver Bozkurt ile HKÜ Senatus Öğrenci Topluluğu katıldı. İmzalanan protokol ile; insan hak ve özgürlüklerinin korunması ve geliştirilmesi, ayrımcılıkla mücadele edilmesi ve kötü muamelelerin önlenmesi doğrultusunda deneyim, bilgi, belge, materyal ve literatürlerin paylaşılması, insan haklarına ilişkin mevzuatın geliştirilmesi, kurumlar arası temel değerler ve beklentiler doğrultusunda “insan hakları” ile ilgili farkındalık artırıcı projeleri iş birliği halinde ortaklaşa hayata geçirici etkinlikler yapılması ve insan haklarına saygıda özen ve duyarlılığı gelişmiş toplumsal yapının oluşumuna katkıda bulunulması hedefleniyor.

Hukukta yapay zeka uygulamaları

Konu hakkında kısa bir açıklama yapan HKÜ Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli protokol kapsamında HKÜ ve TİHEK’in insan haklarını korumak ve geliştirmek, ayrımcılıkla mücadele etmek amacıyla eğitim seminerleri, bilgilendirme toplantıları, bilimsel konferanslar, insan haklarını konu edinen ulusal ve uluslararası düzeyde ortak projeler yürüteceğini belirterek, ’’ilk aşamada Hukukta Yapay Zekâ Uygulamaları Konferansı düzenlenmesi ve İnsan Hakları Öğrenci Topluluğu kurulması konusunda mutabakata vardık. İş birliği protokolümüzün hayırlı olmasını diliyor, destekleri için Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Başkanı Prof. Dr. Muharrem Kılıç’a teşekkür ediyorum” dedi.