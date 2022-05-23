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İnşaat sektöründe dijitalleşmenin kodları HKÜ’de masaya yatırıldı

Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) ile Yapı Bilgi Modellemesi ve Yönetimi Derneği’ne bağlı bir platform olan BIM4TURKEY iş birliğinde, inşaat sektöründe dijitalleşmenin önemine dikkat çekmek ve farkındalığını artırmak için düzenlenen Dijital İnşaat Zirvesi’nde, sektörde faaliyet gösteren yetkin uluslararası firmaların temsilcileri deneyimlerini öğrencilerle paylaştı.

GAZİANTEP 23.05.2022, 11:23
İnşaat sektöründe dijitalleşmenin kodları HKÜ’de masaya yatırıldı

Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) ile Yapı Bilgi Modellemesi ve Yönetimi Derneği’ne bağlı bir platform olan BIM4TURKEY iş birliğinde, inşaat sektöründe dijitalleşmenin önemine dikkat çekmek ve farkındalığını artırmak için düzenlenen Dijital İnşaat Zirvesi’nde, sektörde faaliyet gösteren yetkin uluslararası firmaların temsilcileri deneyimlerini öğrencilerle paylaştı.

Hasan Kalyoncu Üniversitesi, Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen ve yoğun ilgi gören Dijital İnşaat Zirvesi’ne; BIM4TURKEY Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürütmekte olan HKÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Mehmet Sakin, BSI İş Geliştirme Müdürü Hanifi Baran, Tekfen Mühendislik BIM Müdürü Barış Canpolat, HILTI Mühendislik Müdürü Yalçın Arslan, FND Ülke Müdürü Hamit Uğraş, BIM4TURKEY Yönetim Kurulu Üyesi Ertuğrul Aksoy, IGA BIM Müdürü Mert Öğüt, Kalyon Holding BIM Yöneticisi Belgin Kafalı Çalışkan, Gülermak Nurol Makyol Metro Yapım Ortaklığı BIM Yöneticisi Gamze Çiçekoğlu, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Ulaştırma Daire Başkanlığı BIM Yöneticisi Ahmet Kutalmış Koçoğlu ile Solvotek CEO’su Bora Sayın konuşmacı ve panelist olarak katıldı.

Yeni teknolojilerin entegrasyonu önemli

Öğrencilerin sektördeki uzmanlarla sıklıkla bir araya gelmesinin etkin tecrübe aktarımı ve kendilerini geliştirebilmeleri için çok önemli olduğunu vurgulayan HKÜ Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli programda yaptığı açılış konuşmasında, “Günümüzde inşaat sektörü de dijital dönüşüm kavramından küresel ortamda payına düşeni almaktadır. Yeni teknolojilerin inşaat sektörüne entegrasyonunun sağlanması ihtiyacı her geçen gün artmaktadır. Giderek daha karmaşık sistemler ve yönetim şekilleri içeren inşaat projelerinin üretkenliğinin ve verimliliğinin artırılması için uygun yaklaşımlar kullanılması gereklidir. Yapı Bilgi Modellemesi veya Türkiye’de de daha yaygın olarak bilinen İngilizce adıyla BIM (Building Information Modelling) bunların en başında gelmektedir. Türkiye’nin ilk Yapılı Çevre Uygulama ve Araştırma Merkezi’ni kurarak ön almış bir üniversiteyiz ve paydaşlarımızla düzenlediğimiz bu program ile inşaat sektörüne de katkıda bulunmayı hedefliyoruz” dedi.

’’Yapı bilgi modellemesi dijital dönüşümün anahtarıdır’’

Dijital İnşaat Zirvesi’nin açılışında BIM hakkında bilgiler BIM4TURKEY Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Mehmet Sakin, “Gaziantep Dijital İnşaat Zirvesi etkinliğinde bir aradayız. Türkçeye Yapı Bilgi Modelleme olarak geçen ‘Building Information Modelling’ (BIM) inşaat sektöründe dijital dönüşümün en önemli anahtarı olarak biliniyor ve etkin olarak kullanılıyor. BIM; inşa edilmiş veya edilecek bir varlık için bilginin oluşumu, aktarımı, arşivlenmesi, yeniden kullanılmasına ve hatta yıkımına kadar devam eden dijital bir yasam döngüsü sürecidir. BIM kavramı bu yaşam döngüsü boyunca sektördeki profesyoneller arasında bilgi aktarımını ve verimli bir çalışma ortamı oluşturmayı hedeflerken; teknoloji aracılığıyla ofiste, şantiyede ve tüm işletme süreçlerinde bilgiyi ulaşılabilir hale getirir. Aynı zamanda inşaat sektörünün dijital dönüşümünde paydaşlar için ortak bir dildir ve gelişen dünyada inşaat sektörünün lokomotif kavramıdır” ifadelerini kullandı.

Dijital İnşaat Zirvesinde ‘BIM ile Tasarım Süreçleri’, ‘Dijital Teknolojiler ve Saha Uygulamaları’ ana başlıkları ile sektördeki güncel konular ele alındı. Tanıtım filmleri ve açılış konuşmaları ile başlayan etkinlik, panelistlerin sunumlarıyla farklı oturumlar halinde gün boyu devam etti.

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