banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
İhracat birim değer endeksi yüzde 6,6 arttı
İhracat birim değer endeksi yüzde 6,6 arttı
Hamsi tezgahları şenlendirdi!
Hamsi tezgahları şenlendirdi!
BioNTech aşısı olanlar için 4. doz randevuları açıldı
BioNTech aşısı olanlar için 4. doz randevuları açıldı
Kiraz, paketi 50 liradan tezgahta yerini aldı!
Kiraz, paketi 50 liradan tezgahta yerini aldı!

İMO Gaziantep Şubesi Başkan Adayı Mehmet Baki Sağlamer:

İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) Gaziantep Şubesi Başkan Adayı Mehmet Baki Sağlamer, "Kentimize ve mesleğimize hizmet etmek için adayız" dedi.

GAZİANTEP 10.02.2022, 17:03
İMO Gaziantep Şubesi Başkan Adayı Mehmet Baki Sağlamer:

İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) Gaziantep Şubesi Başkan Adayı Mehmet Baki Sağlamer, "Kentimize ve mesleğimize hizmet etmek için adayız" dedi.

İnşaat Mühendisleri Odası Gaziantep Şubesi’nin olağan genel kurul toplantısı ve seçimleri 12-13 Şubat tarihlerinde yapılacak. 6 Yıldan bu yana İMO Gaziantep Şubesi’nde yönetim kurulu üyesi ve yönetim kurulu sayman üyesi olarak görev yapan Şube Başkan Adayı Mehmet Baki Sağlamer, "İMO Gaziantep Şubesi, gerek bir meslek örgütü gerekse de sivil toplum kuruluşu olarak, kentimizin ve mesleğimizin sorunlarına karşı duyarlı, etkin ve başarılı kurumlar arasında yer almaktadır. Yönetim kuruluna aday olan arkadaşlarımla birlikte başarı çıtasını biraz daha yukarılara taşıyarak mesleğimize ve kentimize hizmet etmeye adayız" şeklinde konuştu.

“İnşaat mühendisliği, evrensel meslektir”

İnşaat mühendisliğinin yaşamın birçok alanında izi olan ve hayatı kolaylaştıran bir meslek olduğunu belirten İMO Şube Başkan Adayı Mehmet Baki Sağlamer, "İnşaat mühendisliği kurucu mühendislik dallarının başında gelmektedir. Kısaca evrensel bir meslektir. İnsanların yaşam alanı olan binaların bilimsel temeller üzerine kurulmasını sağlayarak, can ve mal güvenliğini doğrudan etkileyen bir mesleğin mensuplarıyız. İnsanların huzur ve güven içinde yaşamaları için bizler sürekli bilgilerimizi geliştirir ve güvenli yapılar üretiriz. Teknolojinin ve bilimin baş döndürücü bir hızla geliştiği dönemde mühendislik bilimine verilen değerin azaldığını görmek hepimizi üzmektedir. Bu amaçla mesleğimizin itibarının artırılması, işsizlik, mesleki yeterlilik, imza sorumluluğu ve haklarımız konusunda hak ettiğimiz yere gelebilmek için tüm meslektaşlarımızla birlikte çaba göstermeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

“Kazanan odamız ve Gaziantep olsun”

Çağdaş İnşaat Mühendisleri Grubu’nun adayı olan Mehmet Baki Sağlamer, seçim çalışmalarını değerlendirdi. Sağlamer, "Öncelikle genel kurulumuzun ve seçimlerin centilmence, demokratik bir ortamda gerçekleşmesini diliyorum. Seçim sonucunda kazanan Odamız olmalı, mesleğimiz olmalı ve kentimiz olmalıdır. Çalışmalarımızı bu bilinçle devam ettiriyoruz. Genç meslektaşlarımıza, kadın üyelerimize, kamu kurumlarında çalışan üyelerimize ve özel sektörde çalışan üyelerimize yönelik çok sayıda toplantı, ziyaret ve etkinlik gerçekleştirdik. Gösterdikleri ilgiden dolayı hepsine teşekkür ediyorum. Onların güvenini kazanmak bizler için çok önemlidir. Üyelerimizden alacağımız destekle mesleğimizin ve kentimizin sorunlarını çözmek için tüm enerjimizle çalışacağız” ifadelerine yer verdi.

“Sorunları ve çözümlerini biliyoruz”

Sağlamer, “Hem meslek olarak hem de kent olarak sorunlarımız var. Öncelikle meslektaşlarımız arasında işsizliğin yaygınlaşmaya başlaması, mesleğimizin itibar kaybetmesi gibi sorunların yanında çarpık yapılaşmanın yoğun olduğu ve deprem fay hattına son derece yakın bir şehiriz. Bir taraftan mesleğimizle ilgili sorunların çözümü için çalışırken diğer taraftan da kentimize hizmet edeceğiz. Kentimizin afetlere hazırlıklı hale gelmesi, vatandaşlarımızın sağlıklı ve güvenli binalarda yaşamalarının ve çalışmalarının sağlanması için çaba göstereceğiz. Sorunlarımızı da çözümlerini de biliyoruz. Katılımcı ve çözüm odaklı yönetim anlayışı ile kentimize ve mesleğimize hizmet edeceğiz" sözcüklerini kullandı.

Sağlamer göreve gelmeleri halinde, İMO olarak eğitim çalışmalarını arttırarak devam edeceklerini de belirtirken, İMO Destek Akademisi ile üyelerin her alandaki sorunlarına çözüm arayacaklarını, İMO Sanat Akademisi ile de üyelere yönelik düzenli kültürel ve sanatsal faaliyetler organize edeceklerini sözlerine ekledi.

Yorumlar (0)
10°
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 24 57
2. Konyaspor 23 48
3. Adana Demirspor 24 40
4. Alanyaspor 24 39
5. Başakşehir 23 37
6. Fenerbahçe 24 37
7. Beşiktaş 24 37
8. Hatayspor 24 36
9. Gaziantep FK 23 35
10. Kayserispor 24 34
11. Karagümrük 24 33
12. Sivasspor 24 31
13. Galatasaray 24 28
14. Kasımpaşa 24 27
15. Göztepe 24 27
16. Giresunspor 24 26
17. Antalyaspor 24 25
18. Rizespor 24 22
19. Altay 24 21
20. Ö.K Yeni Malatya 23 16
Takımlar O P
1. Ankaragücü 22 48
2. Ümraniye 22 45
3. Erzurumspor 22 41
4. Bandırmaspor 22 39
5. Eyüpspor 21 37
6. İstanbulspor 21 36
7. Samsunspor 21 34
8. Adanaspor 22 32
9. Manisa Futbol Kulübü 22 28
10. Boluspor 20 27
11. Tuzlaspor 21 27
12. Keçiörengücü 22 27
13. Menemen Belediyespor 22 26
14. Gençlerbirliği 22 26
15. Kocaelispor 22 24
16. Bursaspor 21 23
17. Altınordu 22 22
18. Denizlispor 22 20
19. Balıkesirspor 21 11
Takımlar O P
1. Manchester City 24 60
2. Liverpool 22 48
3. Chelsea 24 47
4. West Ham United 24 40
5. M. United 23 39
6. Arsenal 21 36
7. Tottenham 21 36
8. Wolverhampton Wanderers 21 34
9. Brighton 22 30
10. Southampton 23 28
11. Aston Villa 22 27
12. Leicester City 20 26
13. Crystal Palace 23 25
14. Brentford 24 23
15. Leeds United 22 23
16. Everton 21 19
17. Newcastle 22 18
18. Norwich City 23 17
19. Watford 22 15
20. Burnley 20 14
Takımlar O P
1. Real Madrid 23 53
2. Sevilla 23 47
3. Real Betis 23 40
4. Barcelona 22 38
5. Atletico Madrid 22 36
6. Villarreal 23 35
7. Real Sociedad 22 35
8. Athletic Bilbao 23 34
9. Rayo Vallecano 22 31
10. Celta Vigo 23 30
11. Valencia 23 30
12. Osasuna 23 29
13. Espanyol 23 27
14. Elche 23 26
15. Getafe 23 25
16. Granada 23 24
17. Mallorca 22 23
18. Cadiz 23 18
19. Deportivo Alaves 23 17
20. Levante 22 11