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İMO Gaziantep Şube Başkanı Adayı Sağlamer projelerini anlattı

İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) Gaziantep Şubesi Başkan Adayı Mehmet Baki Sağlamer, yapıcı ve çözüm odaklı bir yönetim anlayışı ile hareket edeceklerini söyledi.

GAZİANTEP 07.02.2022, 10:14
İMO Gaziantep Şube Başkanı Adayı Sağlamer projelerini anlattı

İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) Gaziantep Şubesi Başkan Adayı Mehmet Baki Sağlamer, yapıcı ve çözüm odaklı bir yönetim anlayışı ile hareket edeceklerini söyledi.

İnşaat Mühendisleri Odası Gaziantep Şubesi’nin olağan genel kurul toplantısı 12-13 Şubat tarihlerinde yapılacak. 6 Yıldan bu yana İMO Gaziantep Şubesi’nde yönetim kurulu üyesi ve yönetim kurulu sayman üyesi olarak görev alan başkan adayı Mehmet Baki Sağlamer, seçim çalışmaları kapsamında üyelerle görüşerek, göreve gelmeleri halinde gerçekleştirecekleri projeleri anlatıyor.

“Yeni mezunları çok önemsiyoruz”

İnşaat mühendisliği mesleğinin ve kentin sorunlarına duyarlı, yapıcı ve çözüm odaklı bir yönetim anlayışı ile hareket edeceklerini vurgulayan İMO Başkan Adayı Mehmet Baki Sağlamer, özellikle yeni istihdam alanlarının açılması, mesleğin itibarının yükseltilmesi, yeni mezunların mesleğe kazandırılması, kentin gelecekte karşı karşıya kalabileceği afetlere hazırlanması konusunda önemli projeler hazırladıklarını açıkladı.

Afetlere hazırlık çalışmaları

Projeleri anlatan Sağlamer, imar şehircilik ve yapı denetim çalıştayı düzenleyeceklerini belirterek, “Şu anda şehirde inşaat yapı ruhsatlarının süresiyle ilgili bir sıkıntı var. Gerek yapılan projelerden, gerekse de farklı konulardan dolayı tarafları bir araya getirip, sorunların çözülmesine öncülük edeceğiz. Aynı zamanda yapı denetim firmalarımızın sorunlarını konuşacağız. Yine deprem ve afet çalıştayı yapacağız. Deprem bölgesiyiz. Doğu Anadolu Fay Hattına sadece 38 km uzaklıktayız. Bu konuda vatandaşları bilinçlendirmek gerek. Ayrıca diğer afetlere yönelik de şehrin hazırlanmasına katkı sağlayacağız. Yine ahşap ve çelik çatıların tasarımları ile ilgili ciddi eğitim ve seminerler düzenleyeceğiz. Bir kar yağışında sorunun boyutu ortaya çıktı. Çatılarda ciddi oranda çökmeler oldu” ifadelerini kullandı.

“İMO Meslek ve Destek Akademisi kuracağız”

İMO Meslek Akademisini kuracaklarını ifade eden Sağlamer, “Özellikle yeni mezunlara oryantasyon eğitimleri, seminerler, konferanslar, teknik geziler gibi etkinlikler düzenleyeceğiz. Kariyer günleri düzenleyeceğiz. Başta mesleğimizle ilgili uzmanlar olmak üzere alanlarında başarılı olan kişileri davet ederek söyleşiler düzenleyeceğiz. Ayrıca İMO Destek Akademisi kuracağız. Destek Akademisi ile de meslektaşlarımızın istihdamı başta olmak üzere üyelerimizin her türlü sorunlarının çözümünde destek olacak çalışmalar yapacağız. Hukuk müşavirliği gibi hizmetlerimiz de bu kapsamda devam edecektir. Her zaman üyesinin yanında olan bir Oda olmaya devam edeceğiz” diye ekledi.

“Yapıcı ve çözüm odaklı olacağız”

Eğitimin yanında kültürel ve sanatsal etkinliklere de büyük önem vereceklerini de sözlerine ekleyen Sağlamer, “Bu kapsamda İMO Sanat Akademisini kuracağız. Düzenli olarak üyelerimizin genelinin faydalanacağı kültürel ve sanatsal etkinlikler düzenleyeceğiz. Şehrimizin sorunlarına yapıcı bir şekilde ve çözüm odaklı olarak eğilmeye devam edeceğiz. Sadece eleştiride bulunmayacağız, yapıcı ve çözüm odaklı olacağız. Kamu müteahhitlerinin yaşadığı sorunların çözümü konusunda her türlü çabayı sarf etmeye devam edeceğiz. Şehrimizdeki STK’lar ve ilgili kurumlarla, mesleğimiz ve şehrimizin menfaati olan konulardaki plan ve projelerde yer alarak işbirliği yapacağız” diye konuştu.

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