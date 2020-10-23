İmkander’den bin 500 çocuğa kışlık elbise yardımı

İmkander Gaziantep Şubesi, Suriye’nin Elbab kentindeki kamplarda kalan bin 500 çocuğa kışlık elbise yardımında bulundu.

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Yurt içi ve yurt dışındaki yoksul ailelere yardım elini uzatan İmkander, “Çocuklar üşümesin kampanyası” kapsamında, Suriye’de mağdur durumda bulunan ailelere yardımlarını sürdürüyor. Dernek, özellikle İdlip’tan kaçarak TSK’nın teröristlerden temizleyerek güvenli bölge hale getirdiği Elbab kentinde bulunan kaplara yerleşen ailelerin çocuklarına kış öncesi giyim yardımında bulundu.

“Bin 500 çocuğa kışlık giyim yardımı”

Yapılan yardımlar hakkında bilgi veren İmkander Gaziantep Şube Başkanı Sait Gökdere, “Çocuklar üşümesin kampanyası” kapsamında El babtaki kamplarda bulunan Suriyeli bin 500 çocuğa hırka ve yelek dağıtık. Çocuklara, kazak, çorap, bere, eldiven ve mont verildi. Bu yetmez, hayırseverlerden bu kardeşlerimize destek olmalarını istiyoruz. Önümüz kış, burada yaşayan insanların odun ve kömüre ihtiyacı var. yardımlarınızı bekliyoruz” dedi.

Gökdere, özellikle burada bulunan ailelerin kış ayı yaklaşırken odun ve kömüre ihtiyaçları olduğunu ve hayırseverlerden destek beklediklerinin altını çizdi.