İmkander’den 400 aileye yemek

İmkander Gaziantep Şubesi yardıma muhtaç 400 aileye yemek dağıttı.

Yurt içi ve yurt dışındaki yardıma muhtaç insanlara şefkat elini uzatan İmkander, her Cuma günü hayırseverlerden gelen yardımlarla ailelere gıda, giyim ve yemek olarak dağıtmaya devam ediyor. Hayırsever bir çiftin düğünü dolayısıyla bağışlanan yemekler İmkander tarafından 400 yardıma muhtaç aileye dağıtıldı. İmkander Gaziantep Şube Başkanı Sait Gökdere, “Veren el ile alan el arasında köprü görevi yapıyoruz. 10 yıldır sahadayız. Yaptığımız yardımlarla birçok yetim, öksüz ve zor koşullarda yaşayan ailelere destek olduk olmaya devam edeceğiz. Bugünde hayırsever bir çiftimizin düğünü dolayısıyla bağışlanan yemekleri burada yaşan 400 yardıma muhtaç aileye dağıttık. Daha çok aileye ulaşmamız için yardımsever vatandaşlardan destek bekliyoruz” diye konuştu.