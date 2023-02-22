İMKANDER, depremzedeleri yalnız bırakmadı

İnsanı Müdafa ve Kardeşlik Derneği (İMKANDER), depremde vatandaşları yalnız bırakmayarak onlara sıcak yemek ulaştırdı.

Yurtiçi ve yurtdışında yaptığı insani yardımlarla takdir toplayan İMKANDER, depremde de vatandaşları yalnız bırakmayarak onların imdadına koştu. Hem depremin yaşandığı il ve ilçelerde hem de Suriye’de depremzedelere her gün sıcak yemek dağıttı.

Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremlerden 11 il etkilendi. Depremin ilk gününden itibaren depremzedelerin yardımına koşan İmkander, binlerce ton yemek dağıttı.Derneğin Gaziantep Şube Başkanı Sait Gökdere, depremin ilk anından itibaren vatandaşların yardımına koştuklarını ifade ederek, “Gaziantep, İslahiye, Nurdağı, Fevzi Paşa, Türkoğlu, Kahramanmaraş başta olmak üzere 10 ton çiğ köfte, 15 bin kişiye sıcak çorba, 5 bin kişiye makarna, 5 bin kişiye tavuk döner dürümü, 30 bin adet hazır makarna, Suriye’nin İdlib kentinde de her gün 500 adet olmak üzere 5 bin aileye yemek dağıtımı yaptık. Bu hayırda bize desteklerini esirgemeyen kardeşlerimize teşekkür ederiz. ‘Komşusu açken tok yatan bizden değildir’ diyen bir Peygamberin ümmeti olarak bunu kendimize görev gördük. Kendimizde bir depremzede olarak bu kardeşlerimizin derdiyle dertlenmek zorundaydık” diye konuştu.