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İmam Hatip Lisesi öğrencileri camide cemaatle buluştu

Uluslararası Gaziantep Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri Hz. İmam Ali Camiinde, Cuma namazında, cemaatle buluştu.

GAZİANTEP 18.12.2021, 14:57
İmam Hatip Lisesi öğrencileri camide cemaatle buluştu

Uluslararası Gaziantep Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri Hz. İmam Ali Camiinde, Cuma namazında, cemaatle buluştu.

Uluslararası Gaziantep Anadolu İmam Hatip Lisesi okul Müdürü Ümit Sarıcı önderliğindeki imamhatip öğrencileri Hz Ali Camii’nde Cuma namazını kıldı. Hafız Öğrencilerimizden Ömer Seyfullah çiftçi hutbe irat ederken, öğrencilerden Hasan Boz imamlık yaparak Cuma namazını kıldırdı. Görme Engelli Hafız öğrenci Metehan Toprak ise müezzinlik yaptı. Öğrencilerden İbrahim Halil Çanak ise dua ve tesbihatı gerçekleştirdi. Camii cemaatinin büyük beğenisini kazanan ve tamamı hafız olan öğrenciler, namaz sonrasında cemaatle bir süre hasbihal ederek onların hayır duasını aldı.

Okul Müdürü Ümit Sarıcı okulun yeni olduğunu hatırlatarak, "Uluslararası Gaziantep Anadolu İmam Hatip Lisesi İlk kez 2021-2022 eğitim öğretim yılında, yani bu yıl eğitim hayatına başladı. Okulda Fen ve Sosyal Bilimler Proje kısmında LGS puanıyla yerleşmiş yüzde 3 - yüzde 23 dilim aralığında toplam 60 seçkin öğrenci bulunuyor. Okulun İlahiyat Odaklı Hafızlık Pekiştirme Bölümünde ise, Tamamı Hafızlık Belgesine Sahip, 27 Öğrenci bulunuyor. Hafız öğrencilere alanında yetkin hafızı kurra hocaları her gün, yaklaşık 15 sayfa ezber veriyor ve hafızlıklarını bu şekilde korumuş oluyorlar. Bizler de bugün bu öğrencilerle yakından tanışma fırsatı bulduk ve gelecek adına çok ümitlendik. Birilerinin Z kuşağı diyerek kötü algı oluşturmaya çalıştığı bir dönemde, Gaziantep’imizde böylesine inançlı ve başarılı gençleri görmek bizleri gururlandırdı” dedi.

Sarıcı okulun yerel yöneticiler ve işadamlarının desteği ile kurulduğunu belirterek, "Okulumuz, Valimiz Davut Gül beyefendinin, Büyükşehir Belediye Başkanımız Fatma Şahin hanımefendinin, Şahinbey Kaymakamımız Tahir Şahin’in, Şahinbey Belediye Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu’nun, İl milli Eğitim Müdürümüz Yasin Tepe’nin, Şahinbey İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Erdal Kılınç’ın ve Gaziantep’in önde gelen iş adamlarından Ökkeş Eruslu, Adil Sani Konukoğlu, Mahsum Altunkaya ve adını sayamadığımız nice iş adamımızın desteğiyle Hasan Kalyoncu Üniversitesi’nin bitişiğinde, Türkiye’nin külliye şeklindeki tek lisesi ve bölgenin tümüne hitap eden bir okul olarak kuruldu. Din Öğretimi Genel Müdürümüz azif Yılmaz beyefendinin ve Uluslararası Okullar Daire Başkanı Hemşerimiz Mustafa Yıldız başkanımızın destekleriyle, Diyanet vakfı aracılığıyla Dünyanın yaklaşık 50 ülkesinden, Avrupa ülkeleri, Asya ülkeleri, Balkan ülkeleri, Afrika ülkeleri gibi ülkelerin gençleri seçilerek burada Ehli Sünnet İnancına göre doğru bir İslami anlayışla yetiştirilerek, geleceğin alimleri olarak eğitilecek, akademik anlamda gerekli bilgilerle donatılarak, kendi ülkelerinde geçerli diplomalarını alarak, ülkelerine dönecek. Hem ülkelerine hem de İslam’a hizmet edeceklerdir. Uluslararası Gaziantep Anadolu İmam Hatip Lisesi, Gaziantep Üniversitesi ilahiyat Fakültesi ile iş birliği içerisinde çalışmaktadır. Okulun Akademik Danışma Kurulunda ilahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Akbaş, Prof.Dr. Recep Aslan, Dr. Öğretim Üyesi İsmail Yılmaz yer almaktadır. Hoşgör Kuran Kursu ile yapılan protokol gereği öğrencilerimiz hem İslami anlamda, hem de akademik anlamda yetiştirilmektedir. Daha bu yıl açılmış olmasına rağmen okul öğrencisi Zeynel Abidin Aslan judo müsabakalarında Türkiye 2.si olmuştur. Yine okul öğrencisi Emir Kerkez Yüzme branşında çeşitli kategorilerde 4 madalya birden kazanarak ilimize okulumuzun adını duyurmuştur" dedi.

Okuldaki öğrencilerden 60’ına işadamı Ökkeş Eruslu, aylık 300 TL burs verdiğini de hatırlatan Müdür Sarıcı, bir vakıf tarafından ise 18 öğrenciye lise bursu verdiğini de kaydetti.

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