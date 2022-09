İlkokul öğrencilerine boyama ve okuma seti

Şahinbey Belediyesi tarafından anasınıfı ve ilkokul öğrencilerine boyama ve eğitim seti dağıtıldı

Şahinbey Belediyesi’nin anasınıfı ve ilkokul öğrencilerine yönelik eğitim desteği Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu’nun katıldığı etkinlikle gerçekleşti. Şahinbey Vehbi Dai İlkokulu’nda gerçekleşen etkinlik boyama setleri ve eğitim setlerinin dağıtılması ile son buldu. Bugüne kadar 475 bin 300 boyama seti ve 341 bin 800 eğitim seti dağıtıldı. Setleri alan öğrenciler büyük mutluluk yaşadı. Ayrıca öğretmen setleri de oluşturularak Şahinbey’deki anasınıfı ve ilkokul öğretmenlerine dağıtıldı.

Şahinbey Belediyesi’nin her daim eğitime katkı sunduğunu belirten Belediye Başkanı Tahmazoğlu, "2022-2023 eğitim öğretim dönemi bu hafta itibari ile başlamış oldu. Biz de Şahinbey Belediyesi olarak gençlerimizin, çocuklarımızın hem eğitim alanında hem spor alanında hem de sanat alanında destekçisi olduk olmaya da devam ediyoruz. Eğitimin her bir safhasında çocuklarımızın daha iyi bir eğitim alması için gerek okul gerekse de materyaller olarak destekliyoruz. Bugün de anasınıfına başlayan minik yavrularımızla beraberiz. Her yıl olduğu gibi bu yılda onlara eğitim setleri hazırladık. Daha önceden 48 bin eğitim seti dağıtmıştık. Bugün itibari ile 22 bin tane daha anasınıfına başlayan öğrencilerimize eğitim seti dağıtıyoruz. Bunun yanında daha önceden 345 bin adet boya seti dağıtmıştık. Bu yıl hem anasınıfına başlayan hem de ilkokul 1’inci, 2’inci 3’üncü ve 4’üncü sınıfa devam eden çocuklarımızın tamamına yani 130 bin tane daha yeni boyama seti dağıtıyoruz. Böylelikle çocuklarımız bunları bulmak için çaba sarf etmeyecekler hem de eğitim setlerimiz şu anda özenle hazırlanmış sadece Şahinbey ilçemizde ikamet eden çocuklarımız için hazırlanmış özel setler. Bununla çocuklarımız çok daha güzel bir eğitim alacaklar. Eğitim materyallerine kavuşmuş olacaklar. 2022-2023 eğitim öğretim döneminin tüm öğrencilerimize, öğretmenlerimize ve velilerimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” diye konuştu.

Etkinliğe Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Şahinbey İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Mehmet İlbey ve beraberindekiler katıldı.