İkinci 500 listesinde Gaziantep’ten 38 firma yer aldı

Türkiye’nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu araştırmasının 2021 yılı sonuçlarına göre listeye Gaziantep’ten 38 firma adını yazdırdı.

Mayıs ayında açıklanan İSO İlk 500 listesine girmeyi başaran 33 firma ve İSO İkinci 500’deki 38 firma sayısı ile birlikte Gaziantep’ten toplam 71 firma, Türkiye’nin en büyük 1000 sanayi kuruluşu arasında yer aldı. Bu sonuçlara göre Gaziantep, Türkiye’de en fazla firması listeye giren 3’üncü il oldu. İSO ikinci 500 listesine giren firmaları kutlayan GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, “38 firmamızın İSO İkinci 500 2021 yılı listesinde yer alması ve ülkemizin en büyük 1000 büyük sanayi kuruluşu arasında şehrimizden 71 firmanın bulunuyor olması bizleri biz kez daha gururlandırdı. Şehrimiz, bölgemiz ve ülkemiz ekonomisine yön veren, en büyük istihdam kaynaklarının başında gelen, pek çok soruna rağmen üretmeye, yatırımlar yapmaya ve ihracat yapmaya devam eden her firmamızı ayrı ayrı tebrik ediyorum. Bizler şehrimiz, ülkemiz ve geleceğimiz için el birliği ile çalıştıkça ve elimizden gelenin en iyisini yapmaya gayret gösterdikçe önümüzdeki yıllarda İSO 500 listelerindeki firma sayımız daha da artacaktır” dedi.

“Dünya genelindeki olumsuz gelişmelere, ekonomik sorunlara, fiyat artışlarına ve tüm bunların üretim ve ihracatımız üzerindeki olumsuz yansımalarına rağmen Gazi şehrimiz, ülkemiz sanayisinin ve ticaretinin lokomotifi olmaya devam ediyor” diyen Ünverdi, ayakta kalabilmek ve katma değer oluşturabilmek için çabalayan sanayicilerin bu zor koşullarda daha fazla desteklenmesi gerektiğini söyledi. Sanayicilerin en büyük beklentilerinin sürdürülebilir ve öngörülebilir bir ekonomik ortam olduğunu dile getiren Ünverdi, şunları kaydetti:

’’Rekabetçiliğin artması ve ihracatın aksamadan devam edebilmesi için enerji maliyetleri ve hammadde tedariki başta olmak üzere üreticilerimizin ve ihracatçılarımızın sorunlarını ve beklentilerini her fırsatta ilgili mercilere ilettik ve bu noktadaki çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Gaziantep Sanayi Odası olarak firmalarımızın iç ve dış pazarlarda büyüme yolculuklarını desteklemek, sanayicilerimizin başarılarını daha üst noktalara taşıyabilmek ve kurumsallaşmalarına katkı sağlamak adına hedef odaklı çalışmalar ve projeler geliştirmeye devam ediyoruz. Özellikle yeşil dönüşüm, dijitalleşme, verimlilik, yenilikçi ve kaliteli üretim, bunların yanında yatırım, ihracat ve istihdam odaklı projelerimiz ile firmalarımızı geleceğe daha güçlü şekilde taşımayı hedefliyoruz. Türk sanayisinin ulaştığı seviyenin habercisi olma niteliği taşıyan ve sanayimizin potansiyelini gözler önüne seren bu önemli ve özel çalışma için İstanbul Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan’ın nezdinde tüm İSO ailesine ve emek veren herkese teşekkür ediyorum.”