İKA ve GETHAM katma değerli sektörlere insan kaynağı yetiştirecek

Gaziantep Ticaret Odası iştiraklerinden GETHAM, İpekyolu Kalkınma Ajansı’nın “Beceri Geliştirme Mesleki Eğitim ve İstihdamı Destekleme Programı” çerçevesinde katma değerli sektörlerde ihtiyaç duyulan insan kaynağını yetiştirmek ve genç istihdamı desteklemek üzere İKA ile işbirliği protokolü imzaladı.

Gaziantep Ticaret Odası (GTO) iştiraklerinden Gaziantep Endüstriyel Tasarım ve Hibrit Modelleme Merkezi ile (GETHAM) İpek Yolu Kalkınma Ajansı (İKA) arasında mesleki eğitim için iş birliği protokolü imzalandı. “Beceri Geliştirme Mesleki Eğitim Ve İstihdamı Destekleme Programı” çerçevesinde imzalanan protokol çerçevesinde hem geleneksel hem de geleceğin mesleklerine yönelik uygulamalı eğitimler verilecek.

Söz konusu protokol için GTO’da düzenlenen imza töreni GTO Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım, İKA Genel Sekreteri Burhan Akyılmaz, GTO Başkan Yardımcısı ve GETHAM Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Acıoğlu, GTO ve GETHAM Yönetim Kurulu Üyesi Sinan Bay’ın katılımlarıyla gerçekleşti.

“Hem geleceğe hem geleneksele odaklanıyoruz”

Protokol çerçevesinde verilecek hizmetler hakkında açıklamalarda bulunan GTO Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım, katma değerli sektörlerde ihtiyaç duyulan geleceğin mesleklerine odaklanan eğitim programının geleneksel meslekleri de unutmadığını belirtti.

Yıldırım, “Aslında bu imza geleceğe atılan bir imzadır. Katma değerli sektörlerde orta ve uzun vadede ihtiyaç duyulacak insan kaynağını şimdiden yetiştirmek ve genç istihdamını desteklemek üzere yapılacak çalışmalar için atıldı bu imza. Özellikle son dönemde trend olan ve sektöründe ciddi insan kaynağı ihtiyacı olan, Bilgisayar destekli 3D Modelleme ve Tasarım eğitimi, 3 Eksen ve 5 Eksen Talaşlı İmalat Eğitimleri, Tersine Mühendislik Eğitimi, 3D Yazıcı Eğitimi, Web Tasarımı eğitimleri uygulamalı olarak vereceğiz. Bunun yanında, zanaat ve el becerilerinin geliştirilmesi ve bölgenin genetiğinde olan mesleklerin bir sonraki nesille aktarılmasını ve katma değer kazanmasını desteklemek için de Ayakkabı Tasarımı ve Üretimi Eğitimi, Takı Tasarım Eğitimi gibi klasik sektörlere yönelik uygulamalı eğitimler verilecek. Programa gösterdikleri önem ve destekleri için Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğüne ve tüm İKA ekibine İKA Genel Sekreterimiz Burhan Akyılmaz nezdinde teşekkür ediyor, imzanın hayırlara vesile olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.

“Beceri geliştirmede GETHAM’ın uzmanlığından faydalanacağız”

Eğitim programının Gaziantep ve bölgedeki sanayi işletmelerinin ihtiyaç duyduğu alanlarda mesleki eğitim hizmeti sunacağını belirten İKA Genel Sekreteri Burhan Akyılmaz ise, hedeflerinin gençlerin becerilerini geliştirerek istihdam edilebilirliklerini kolaylaştırmak olduğuna vurgu yaptı.

Akyılmaz, “Bu program başta gençler olmak üzere bölgedeki işgücünün becerilerini geliştirmeyi ve istihdam edilebilirliklerini kolaylaştırmayı hedefliyor. Bu anlamda katma değerli sektörlerde yeni ürün geliştirme ve tasarım konusunda ihtiyaç duyduğu ve gelecekte ihtiyaç duyacağı insan kaynağını yetiştirmek için GETHAM’ın uzmanlık alanlarından yararlanacağız. Bu bağlamda GETHAM laboratuvarlarında altyapısı mevcut ileri talaşlı imalat, tersine mühendislik, ileri eklemeli imalat, web tasarımı, gibi katma değeri yüksek mesleklerde sertifikalı eğitimler verilecek bir işbirliğine imza atmaktan bölgemiz adına mutluluk duyuyorum” ifadelerini kullandı.

“ Eğitimler herkese açık”

Teori ile sınırlı kalmayan GETHAM laboratuvarlarında uygulamalı şekilde verilecek eğitimlerin toplumun her kesimine açık olduğunu belirten GETHAM Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Acıoğlu da, “Hedefimiz geleceğin insan kaynağını yetiştirmek ve genç istihdamını desteklemek. Bunun için gençler başta olmak üzere toplumun her kesiminden kendini geliştirmek veya tecrübesini artırmak isteyen, geleceğin mesleklerine ilgi duyan kişileri eğitimlerimize bekliyoruz” diye konuştu.