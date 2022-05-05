banner528

banner549

banner550

banner527

banner547

banner548

banner420

Son Dakika
Borsa günü yükselişle kapattı
Borsa günü yükselişle kapattı
Rusya, Danimarkalı 4 diplomatı sınır dışı etti
Rusya, Danimarkalı 4 diplomatı sınır dışı etti
HDP Genel Merkezi önünde 6 kişi gözaltına alındı
HDP Genel Merkezi önünde 6 kişi gözaltına alındı
2 ay önce gelen simit zammı Pazartesi uygulanacak
2 ay önce gelen simit zammı Pazartesi uygulanacak

İhracatta Gaziantep rekoru

İhracatta olumlu performansını Nisan ayında da sürdürmeyi başaran Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB), geçtiğimiz ay yüzde 2,8’lik artışla 1 milyar 35 milyon 439 bin dolarlık ihracat seviyesini yakaladı. Dış ticarette Bölgenin öncü şehri Gaziantep ise Nisan ayını yüzde 5’lik bir artışla 927 milyon 172 bin dolarlık ihracatla tamamladı.

GAZİANTEP 05.05.2022, 17:56
İhracatta Gaziantep rekoru

İhracatta olumlu performansını Nisan ayında da sürdürmeyi başaran Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB), geçtiğimiz ay yüzde 2,8’lik artışla 1 milyar 35 milyon 439 bin dolarlık ihracat seviyesini yakaladı. Dış ticarette Bölgenin öncü şehri Gaziantep ise Nisan ayını yüzde 5’lik bir artışla 927 milyon 172 bin dolarlık ihracatla tamamladı.

Bölgenin güncel ihracat rakamlarını değerlendiren GAİB Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci, “Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını ile başlayan ve 2 yıldan fazla bir süreye mal olan; sosyal, ekonomik ve pek çok açıdan zorluklarla dolu günleri geride bırakarak bugünlere ulaştık. Toplumsal hayatı durma noktasına getiren ve her türlü ticaretin sekteye uğradığı bu zor günlerin telafisini gerçekleştirmenin yolları aranırken, Rusya-Ukrayna savaşının piyasalara olumsuz etkileri ile de bir sonraki adımı öngöremediğimiz bugünlerde bile hem Bölgemiz hem de ilimiz Gaziantep, ihracat performansımızdaki istikrarlı artışını sürdürmeye devam ederek tarihimizin en yüksek Nisan ayı ihracatını gerçekleştirmişlerdir. Yine Nisan ayında Bölgemizden 162 ülkeye ihracat gerçekleştirilirken; Gaziantep’ten 1.837, bölgemizden ise 2.557 firma aktif olarak ihracat gerçekleştirmiştir. Bu rakamlarla bölgemiz ve Gaziantep ihracatçı sayısı bakımından tarihimizin en yüksek Nisan ayı seviyesine ulaşmışlardır. Tüm güçlüklere rağmen ülkemiz kalkınması için elini taşın altına koymaktan çekinmeyen bütün ihracatçılarımızı yürekten kutluyorum’’ şeklinde konuştu.

Bölgeden 4 Milyar 135 Milyon 712 bin dolarlıkihracat

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri tarafından yapılan yazılı açıklamada 2022 yılı genelindeki ihracat rakamlarını da paylaşan Kileci, “Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerine göre Ocak-Nisan 2022 döneminde Bölgemiz, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14’lük artışla ihracatını 4 milyar 135 milyon 712 dolar seviyesine çıkardı. Aynı dönemde Gaziantep de 3 milyar 568 milyon 155 bin dolarlık ihracatıyla geçtiğimiz yıla göre yüzde 12,6 oranında bir artış kayda aldı’’ ifadelerini kullandı.

Bölge ihracatçısının çalışkanlığını takdir eden Kileci, “Bölgemiz ihracat hacmindeki istikrarını sürdürmeye devam ediyor. En büyük zenginliğimiz tabii ki beşerî sermayemiz. Azim, kararlılık ve emekleriyle Bölgemizin kalkınmasına ve ülke ekonomimize değer katan tüm ihracatçılarımıza şükranlarımı sunuyorum” dedi.

En çok Irak, ABD ve Suriye’ye ihracat

Bölge ihracatında en büyük paya sahip ülkeler ve ürün grupları hakkında da bilgi veren GAİB Koordinatör Başkanı Kileci, Ortadoğu ülkelerinin yüzde 39 payla ilk sırada yer aldığını ifade ederken, AB ülkelerinin yüzde 18,2 payla ikinci ve Afrika ülkelerinin de yüzde 16,6 pay ile üçüncü sırada yer aldığını belirtti. 2022 Ocak-Nisan döneminde 186 ülkeye ihracat gerçekleştirdiklerini vurgulayan Kileci, ’’Irak, ABD, Suriye, İtalya, İngiltere, Almanya, İran, Libya, İsrail ve Mısır Bölgemiz ihracatında ilk sıralarda yer alan ülkelerdir. Ürün gruplarına baktığımızda ise Bölgemizden en çok makine halıları, iplikler, pastacılık ürünleri, kumaşlar, değirmencilik ürünleri, plastikler ve mamulleri, bitkisel yağlar, diğer gıda müstahzarları, demir-çelik mamulleri ile ağaç ve orman ürünleri ihraç edildiğini görüyoruz’’ dedi.

İhracatın ithalatı karşılama oranı: yüzde 129

2022 yılında 3 milyar 568 milyon 155 bin dolarlık ihracat gerçekleştiren Gaziantep’in ihracatının ithalatını karşılama oranının yüzde 129 olduğunu, en çok ihracat gerçekleştirilen sektörlerin; Tekstil ve hammaddeleri, hububat-bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri, halı, kimyevi maddeler ile ağaç ve orman ürünleri sektörleri olduğunu belirten GAİB Koordinatör Başkanı Kileci, 2022 yılı Nisan ayında GAİB’e bağlı diğer illerden Kahramanmaraş’ın 133,7 milyon dolar, Mardin’in 73 milyon dolar, Malatya’nın 38,9 milyon dolar, Diyarbakır’ın 19 milyon dolar Şanlıurfa’nın 18,7 milyon dolar, Adıyaman’ın 8,2 milyon ve Kilis’in 7,4 milyon dolar değerinde ihracat gerçekleştirdiğini kamuoyu ile paylaştı.

Yorumlar (0)
banner552
Namaz Vakti 06 Mayıs 2022
İmsak 04:10
Güneş 05:51
Öğle 13:06
İkindi 16:58
Akşam 20:11
Yatsı 21:45
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 35 77
2. Fenerbahçe 35 68
3. Konyaspor 35 64
4. Başakşehir 35 60
5. Alanyaspor 35 55
6. Beşiktaş 35 54
7. Karagümrük 35 53
8. Adana Demirspor 35 52
9. Antalyaspor 35 52
10. Hatayspor 35 49
11. Sivasspor 35 48
12. Kasımpaşa 35 47
13. Galatasaray 35 47
14. Kayserispor 35 43
15. Giresunspor 35 43
16. Gaziantep FK 35 42
17. Altay 35 33
18. Rizespor 35 33
19. Göztepe 35 28
20. Ö.K Yeni Malatya 35 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 34 67
2. Ümraniye 33 66
3. Erzurumspor 33 57
4. İstanbulspor 33 57
5. Bandırmaspor 33 55
6. Eyüpspor 33 51
7. Samsunspor 33 47
8. Tuzlaspor 33 46
9. Manisa Futbol Kulübü 34 46
10. Adanaspor 34 44
11. Keçiörengücü 33 44
12. Denizlispor 33 42
13. Gençlerbirliği 33 42
14. Boluspor 33 41
15. Altınordu 33 41
16. Kocaelispor 33 40
17. Bursaspor 33 38
18. Menemen Belediyespor 33 38
19. Balıkesirspor 33 12
Takımlar O P
1. M.City 34 83
2. Liverpool 34 82
3. Chelsea 34 66
4. Arsenal 34 63
5. Tottenham 34 61
6. M. United 36 58
7. West Ham United 35 52
8. Wolverhampton Wanderers 34 49
9. Brighton 35 44
10. Newcastle 35 43
11. Leicester City 33 42
12. Crystal Palace 34 41
13. Aston Villa 33 40
14. Brentford 35 40
15. Southampton 35 40
16. Burnley 34 34
17. Leeds United 34 34
18. Everton 33 32
19. Watford 34 22
20. Norwich City 34 21
Takımlar O P
1. Real Madrid 34 81
2. Barcelona 34 66
3. Sevilla 34 64
4. Atletico Madrid 34 61
5. Real Betis 34 58
6. Real Sociedad 34 56
7. Villarreal 34 52
8. Athletic Bilbao 34 51
9. Osasuna 34 45
10. Valencia 34 43
11. Rayo Vallecano 34 41
12. Celta Vigo 34 40
13. Elche 34 39
14. Espanyol 34 39
15. Getafe 34 36
16. Mallorca 34 32
17. Cadiz 34 32
18. Granada 34 31
19. Deportivo Alaves 34 28
20. Levante 34 26
10°
açık