banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
‘İstanbul Senin’ projesi kimin eseri?
‘İstanbul Senin’ projesi kimin eseri?
Berat Albayrak Paris'te görüldü
Berat Albayrak Paris'te görüldü
Fenerbahçe'de Erol Bilecik'ten hakem açıklaması!
Fenerbahçe'de Erol Bilecik'ten hakem açıklaması!
Küçük Müslüme'den acı haber geldi...
Küçük Müslüme'den acı haber geldi...

İhracatın akademik elçileri projesi finalde

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) ve Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) iş birliğinde hayata geçirilen İhracatın Akademik Elçileri Projesi, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu’nun (TİSK) Ortak Yarınlar Yarışmasında finalist oldu.

GAZİANTEP 19.11.2021, 16:23
İhracatın akademik elçileri projesi finalde

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) ve Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) iş birliğinde hayata geçirilen İhracatın Akademik Elçileri Projesi, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu’nun (TİSK) Ortak Yarınlar Yarışmasında finalist oldu.

TİSK’in her yıl geleneksel olarak düzenlediği Ortak Yarınlar Yarışması’nda, Çeşitlilik ve Kapsayıcılık kategorisinde finalist olan İhracatın Akademik Elçileri Projesi ile Gaziantep’te faaliyet gösteren ihracatçı firmaların rekabet güçlerinin ve kapasitelerinin artırılması hedefleniyor.

Proje kapsamında; üniversite-sanayi iş birliği çerçevesinde Gaziantep Üniversitesi’nde eğitim-öğretim gören yabancı uyruklu öğrencilerin Gaziantep Sanayi Odası’na kayıtlı firmalarla eşleştirilmeleri ve uzmanlık düzeyinde dış ticaret eğitimi almaları sağlanıyor.

19 Kasım 2021 tarihinden itibaren bir hafta boyunca halk oylamasına sunulan ve farklı illerdeki projelerle birincilik için yarışan İhracatın Akademik Elçileri Projesi’ne destek olmak için https://oylama.vidobu.com/tisk/ortak-yarinlar-birlikte-mumkun-2021/diger/ihracatin-akademik-elcileri linki üzerinden oy vermek yeterli olacak.

Proje ile ekonominin belirleyici etken olduğu günümüz dünyasında firmaların üretmiş olduğu katma değeri daha yüksek seviyelere çıkarmayı ve ihracattaki rekabetçiliklerini artırmayı hedeflediklerini belirten GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, proje aracılığıyla Gaziantep’te eğitim gören yabancı uyruklu öğrenciler ile firmaları bir araya getirerek ihracat elçileri olmalarını sağladıklarını söyledi.

İhracatın akademik elçileri projesinin diğer ülkelerle olan ilişkileri güçlendirdiğini ifade eden Ünverdi, "İhracatın Akademik Elçileri Projemiz, ihracatın yanında sosyal, kültürel anlamda da diğer ülkelerle bağlarımızı güçlendiriyor. Gaziantep Sanayi Odası olarak sanayimize öncülük etmekten, ticaretimizi ve ihracatımızı artıracak çalışmalar yürütmekten, kurumlarımız ile bu başarılara birlikte imza atmaktan gurur duyuyoruz. Bu anlamlı yarışma için Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu’na teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Yorumlar (0)
13°
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 12 30
2. Hatayspor 12 23
3. Konyaspor 12 23
4. Galatasaray 12 21
5. Alanyaspor 12 21
6. Beşiktaş 12 20
7. Fenerbahçe 12 20
8. Karagümrük 12 19
9. Başakşehir 12 18
10. Adana Demirspor 12 16
11. Altay 12 16
12. Gaziantep FK 12 15
13. Kayserispor 12 15
14. Antalyaspor 12 15
15. Sivasspor 12 13
16. Öznur Kablo Yeni Malatya 12 12
17. Giresunspor 12 10
18. Kasımpaşa 12 9
19. Göztepe 12 9
20. Rizespor 12 7
Takımlar O P
1. Ankaragücü 12 27
2. Ümraniye 12 27
3. Eyüpspor 12 26
4. Bandırmaspor 12 22
5. Erzurumspor 11 22
6. Kocaelispor 11 20
7. Tuzlaspor 11 17
8. İstanbulspor 11 16
9. Samsunspor 11 15
10. Adanaspor 12 15
11. Bursaspor 11 14
12. Gençlerbirliği 11 14
13. Boluspor 11 13
14. Denizlispor 11 11
15. Menemenspor 11 11
16. Ankara Keçiörengücü 11 10
17. Manisa FK 12 10
18. Altınordu 12 10
19. Balıkesirspor 11 6
Takımlar O P
1. Chelsea 11 26
2. Man City 11 23
3. West Ham 11 23
4. Liverpool 11 22
5. Arsenal 11 20
6. M. United 11 17
7. Brighton 11 17
8. Wolverhampton 11 16
9. Tottenham 11 16
10. Crystal Palace 11 15
11. Everton 11 15
12. Leicester City 11 15
13. Southampton 11 14
14. Brentford 11 12
15. Leeds United 11 11
16. Aston Villa 11 10
17. Watford 11 10
18. Burnley 11 8
19. Newcastle 11 5
20. Norwich City 11 5
Takımlar O P
1. Real Sociedad 13 28
2. Real Madrid 12 27
3. Sevilla 12 27
4. Atletico Madrid 12 23
5. Real Betis 13 21
6. Rayo Vallecano 13 20
7. Osasuna 13 19
8. Athletic Bilbao 12 18
9. Barcelona 12 17
10. Valencia 13 17
11. Espanyol 13 17
12. Villarreal 12 15
13. Mallorca 13 15
14. Deportivo Alaves 12 13
15. Celta de Vigo 13 12
16. Cádiz 13 12
17. Granada 12 11
18. Elche 13 11
19. Levante 13 6
20. Getafe 13 6