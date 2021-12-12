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İhracatçılar için nitelikli eleman yetiştirilecek

Hayata geçirdiği projeler ve yürüttüğü çalışmalarla kent ekonomisine ve ticari hayata büyük katkılar sağlayan Gaziantep Ticaret Odası (GTO), ihracatçı üyelerine yönelik hayata geçireceği yeni projesiyle sektöre nitelikli eleman yetiştirecek, firmalara da ihracat koçluğu yapacak.

GAZİANTEP 12.12.2021, 13:16
İhracatçılar için nitelikli eleman yetiştirilecek

Hayata geçirdiği projeler ve yürüttüğü çalışmalarla kent ekonomisine ve ticari hayata büyük katkılar sağlayan Gaziantep Ticaret Odası (GTO), ihracatçı üyelerine yönelik hayata geçireceği yeni projesiyle sektöre nitelikli eleman yetiştirecek, firmalara da ihracat koçluğu yapacak.

Alman Uluslararası İş birliği Kurumu (GIZ) ve Gaziantep Ticaret Odası (GTO) arasında yakın dönemde imzalanan iş birliği protokolü kapsamında yürütülecek ve toplam bütçesi 375bin euro olan “KOBİ’lerin ve İş Gücünün Uluslararası Rekabetçiliğinin Artırılması Projesi” GTO bünyesinde uygulanmaya başlandı. İmzalanan anlaşma ve projenin ayrıntıları hakkında açıklama yapan GTO Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım, “Gaziantep’in hedefi her zaman daha iyisi Böyle bir kentin en büyük ticari çatı örgütü olarak bizlere düşen de çıtayı daima yükseltmek. Yıl sonunda 10 milyar dolar ihracat hedefimiz olduğunu söylüyoruz. Ama gelecekte çok daha yüksek dış ticaret rakamlarına ulaşmamız için de bir zemin hazırlamamız gerekiyor.” dedi.

Toplam 375 bin euro tutarında bütçesi olan, “KOBİ’lerin ve İş Gücünün Uluslararası Rekabetçiliğinin Artırılması Projesi” ile GTO üyesi ihracatçı firmalara danışmanlık hizmeti vereceklerini ve sektörde yaşanan nitelikli dış ticaret personeli ihtiyacını karşılamayı hedeflediklerini vurgulayan Başkan Yıldırım şunları söyledi:

“Bu projeyle birlikte 30 pilot ihracatçı firmamıza Dış Ticaret İstihbaratı alanında koçluk ve danışmanlık hizmeti vereceğiz. Ürünlerini mevcut pazarlarda daha rekabetçi şekilde pazarlamalarını ve yeni pazarlarda yeni alıcılara ulaşmalarını sağlayacağız. Bu hizmet kısa dönemli bir danışmanlıktan ibaret olmayacak. Sürecin başından sonuna, ürünlerini hedef pazarlara satana dek koçluk hizmeti vereceğiz, firmalarımızı bu süreçte sürekli takip edecek ve ihracat potansiyellerini sonuna kadar geliştireceğiz.”

40 dış ticaret uzmanı yetiştirilecek

Açıklamasının devamında başvurular sonucunda yapılacak değerlendirmeler neticesinde belirlenecek 40 kişiye dış ticaret uzmanlığı eğitimi vereceklerini söyleyen Yıldırım, ”Bu gençlerimize ticari istihbarat eğitimleri, uygulamalı pazar araştırması eğitimleri ve dış ticarete yönelik iş İngilizcesi eğitimleri vereceğiz. Sonrasında bu gençlerimizi 5 ay süreyle firmalarımızın ihracat birimlerine yerleştirerek teorik eğitimlerinin uygulama ile pekiştirilmesini sağlayacağız. İhracatçı firmalarımıza bu şekilde entegre ettiğimiz yeni “Dış Ticaret Uzmanı” gençlerimizin maaşlarını da 5 ay süreyle projemizden karşılayacağız. Böylece sektörlerin ihtiyaç duyduğu, dış ticaret alanında nitelikli iş gücü ihtiyacını da büyük ölçüde karşılamış olacağız" ifadelerini kullandı.

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