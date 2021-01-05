banner363

banner380

banner381

banner396

banner389

banner403

banner420

Son Dakika
Kaftancıoğlu davasında yeni gelişme
Kaftancıoğlu davasında yeni gelişme
Sanatçı Emre Altuğ'dan kötü haber!
Sanatçı Emre Altuğ'dan kötü haber!
Roma ve Everton, Zeki Çelik için kıyasıya yarışa hazırlanıyor
Roma ve Everton, Zeki Çelik için kıyasıya yarışa hazırlanıyor
Otomobil fiyatlarında ilk kez düşüş var
Otomobil fiyatlarında ilk kez düşüş var

İhracatçılar 2020 yılını tarihi bir rekorla kapattı

T.C. Ticaret Bakanlığı ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından açıklanan aralık ayı ihracat rakamlarını değerlendiren Gaziantep Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım, yılı Türkiye’de en fazla ihracat gerçekleştiren 5. il olarak kapatmalarının ve rekor düzeyde bir ihracat gerçekleştirmelerinin kendilerini gururlandırdığını söyledi.

GAZİANTEP 05.01.2021, 14:58 05.01.2021, 15:19
6
İhracatçılar 2020 yılını tarihi bir rekorla kapattı

T.C. Ticaret Bakanlığı ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından açıklanan aralık ayı ihracat rakamlarını değerlendiren Gaziantep Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım, yılı Türkiye’de en fazla ihracat gerçekleştiren 5. il olarak kapatmalarının ve rekor düzeyde bir ihracat gerçekleştirmelerinin kendilerini gururlandırdığını söyledi.

Her zorluğa rağmen Gaziantep’in yükselişini devam ettirdiğini Gaziantep Ticaret Odasının da hayata geçireceği birçok yeni projeyle 2021 yılında bu başarıya katkı sağlayacağını belirten Yıldırım, “2020 yılında pek çok acı yaşadık. 100 yılda bir olacak büyük bir salgınla savaştık. Savaşmaya da devam ediyoruz. Hatırlamak dahi istemeyeceğimiz pek çok olayın içerisinde yüzlerimizi güldüren, bizlere moral olan yegâne güzelliklerden birisi de Gaziantep’imizin ihracattaki artan başarısı. Bilindiği üzere geçtiğimiz yılı en fazla ihracat gerçekleştiren 6. il olarak bitirmiştik. 2020 yılını ise bir önceki yıla oranla yüzde 6,2 artışla 7 milyar 935 milyon dolar ile kapattık ve en fazla ihracat gerçekleştiren 5. il olduk. Aralık ayı ihracatımız bir önceki yılın aynı ayına göre de yüzde 41,7 oranında artış gösterdi. Rekor düzeydeki ihracatımızla da net bir şekilde görülüyor ki Gaziantep her koşulda, her zorlu durumda dahi gelişmeye, üretmeye, katma değer sağlamaya devam ediyor” dedi. Kendilerini çok zorlu bir yılın beklediğini de ifade eden Başkan Yıldırım, “Bu başarıların sürdürülebilir olması ve daha iyi seviyelere gelmesi için devletimizin desteğine ihtiyacımız var. KOBİ’lerimizin, iş insanlarımızın rahatlamaya, omuzlarındaki yükün hafifletilmesine ihtiyacı var. Herkesin malumu bizler ayakta kalabilmek için varımızı yoğumuzu ortaya koyduk. Çok şükür de ayaktayız. Daha kapsayıcı şekilde açıklanacak destek paketlerinin müjdesini bekliyoruz” dedi.

"Mesai saati gözetmeksizin hizmet veriyoruz"

Mesai gözetmeksisizin hizmet verdiklerini anlatan Yıldırım, "Gaziantep Ticaret Odası olarak tek bir amacımız var: Gaziantep’in kalkınmasına, refah seviyesinin yükselmesine, sosyo-kültürel seviyesinin artmasına, her anlamda gelişmesine katkı sağlamak.” diyen Başkan Yıldırım, Odanın ihracatçılara mesai saati gözetmeksizin hizmet verdiğini hatırlattı. Yıldırım, “Ticari İşlemler Müdürlüğümüz, Dolaşım ve Menşe belgelerinin elektronik ortamda düzenlenmesi, onaylanması ve vize edilmesi işlemlerini MEDOS sistemi üzerinden zamandan ve mekândan bağımsız olarak gerçekleştirerek ihracatçımıza hızlı bir şekilde destek veriyor, işlerini kolaylaştırıyor. Bu sistem ile 2020 yılında Odamızda geçen yıla göre yüzde 91 artış ile 36.100 adet ihracat belgesi düzenlendi. Tüm ihracatçılarımızın Odamızın gerek danışmanlık gerekse belge noktasındaki ihracat hizmetlerinden yararlanmaları için hazırız” ifadelerini kullandı.

7 proje daha hayata geçecek

Biz bütün projelerimizi, faaliyetlerimizi bu doğrultuda, üyelerimiz ve şehrimiz için yürütüyoruz. Proje bazında Türkiye’nin en başarılı kurumları arasındayız. Gaziantep’imiz için tamamı dış kaynaklı toplam 15 milyon TL’lik 7 projeyi daha hayata geçiriyoruz. İnşallah yeni projelerin de müjdesini vereceğiz. Umut ediyorum ki 2021 yılında da her ne olursa olsun birlik ve beraberlik içerisinde şehrimiz için çalışacak, değer üretmeye devam edeceğiz. Gaziantepli iş insanlarımız için ne yapılsa azdır. Verilen desteklerin, üretilen projelerin karşılığını misliyle veren hemşehrilerimiz bugünkü başarımızın baş aktörüdür. Tüm ihracatçı üyelerimiz, iş insanlarımız ve emektar çalışanlarına sonsuz teşekkür ediyor, elde ettikleri başarıların artarak devam etmesini diliyorum” diye konuştu.

Yorumlar (0)
banner429
15°
az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 15 31
2. Alanyaspor 16 30
3. Galatasaray 15 30
4. Fenerbahçe 15 29
5. Gaziantep FK 15 28
6. Hatayspor 15 27
7. Trabzonspor 16 23
8. Karagümrük 15 21
9. Malatyaspor 15 20
10. Rizespor 15 20
11. Göztepe 15 19
12. Konyaspor 15 19
13. Kasımpaşa 16 19
14. Sivasspor 15 18
15. Antalyaspor 16 18
16. Başakşehir 15 16
17. Gençlerbirliği 15 16
18. Ankaragücü 15 15
19. Denizlispor 15 13
20. Erzurumspor 16 13
21. Kayserispor 15 10
Takımlar O P
1. Giresunspor 17 35
2. Samsunspor 17 33
3. Altay 17 32
4. Adana Demirspor 17 31
5. İstanbulspor 16 31
6. Tuzlaspor 17 30
7. Ankara Keçiörengücü 17 28
8. Altınordu 17 28
9. Bursaspor 17 27
10. Bandırmaspor 17 24
11. Ümraniye 17 20
12. Boluspor 17 19
13. Balıkesirspor 16 16
14. Menemen Belediyespor 17 16
15. Adanaspor 15 15
16. Akhisar Bld.Spor 16 13
17. Ankaraspor 16 9
18. Eskişehirspor 17 3
Takımlar O P
1. Liverpool 16 33
2. M. United 16 33
3. Leicester City 17 32
4. Tottenham 16 29
5. Man City 15 29
6. Everton 16 29
7. Aston Villa 15 26
8. Chelsea 17 26
9. Southampton 16 26
10. West Ham 17 26
11. Arsenal 17 23
12. Leeds United 17 23
13. Wolverhampton 17 22
14. Crystal Palace 17 22
15. Newcastle 16 19
16. Burnley 15 16
17. Brighton 17 14
18. Fulham 15 11
19. West Bromwich 17 8
20. Sheffield United 17 2
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 15 38
2. Real Madrid 17 36
3. Real Sociedad 18 30
4. Villarreal 17 29
5. Barcelona 16 28
6. Sevilla 15 27
7. Granada 16 24
8. Celta de Vigo 17 23
9. Athletic Bilbao 17 21
10. Real Betis 17 20
11. Eibar 17 19
12. Cádiz 16 19
13. Levante 16 18
14. Deportivo Alaves 17 18
15. Real Valladolid 17 18
16. Getafe 16 17
17. Elche 15 16
18. Valencia 16 15
19. Osasuna 16 14
20. Huesca 17 12